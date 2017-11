Oplichter die jongste burgemeester probeerde af te persen, moet 20 maanden naar gevangenis Sam Ooghe

11u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Foto Joke Couvreur Francesco Vanderjeugd, de jongste burgemeester van het land. Een man uit Nazareth die zich voordeed als commissaris, is veroordeeld tot twintig maanden cel. Patrick V. beschuldigde hooggeplaatste personen van zedenfeiten en probeerde ze af te persen. Hij verzamelde zoveel mogelijk privé-informatie over zijn slachtoffers. V. viseerde onder meer Francesco Vanderjeugd, de jongste burgemeester van het land.

"Het was maar een te lachen. Niet zo bedoeld." Patrick V. verklaarde tijdens zijn proces dat zijn acties niet meer waren een uit de hand gelopen frats. Hij was jarenlang goed bevriend met enkele hooggeplaatste politiemannen, en wilde naar eigen zeggen een grapje uithalen.

V. belde ze in juli 2015 op met de boodschap dat hij Stefaan Lesage was, commissaris bij de federale gerechtelijke politie. "Er loopt tegen u een onderzoek voor zedenfeiten. U wordt binnen een week verwacht voor verhoor", klonk bij de nepcommissaris. Ook Francesco Vanderjeugd (29), burgemeester van Staden, kreeg een telefoontje.

Oplichter

"Ik geloofde oprecht dat ik een commissaris aan de lijn had. Hij beheerste het jargon en klonk professioneel", vertelt Vanderjeugd. "Het spreekt voor zich dat ik mijn onschuld ging uitschreeuwen, maar het woord 'zedenfeiten' maakte me bang. Ook al is dat onwaar, zoiets kan veel schade aanrichten." Vanderjeugd ging luisteren bij de politie, maar kreeg te horen dat er geen sprake was van een onderzoek. "Toen ging ik de gesprekken met V. opnemen. Maar het bleek niet meer nodig, want de zaak loste zichzelf op toen V. nattigheid voelde."

Twee politiemannen hadden de stem van V. immers herkend. Ze trokken hem na en ontdekten dat hun vriend een uitgebreid strafblad had, onder meer voor oplichting. Samen met Vanderjeugd dienden ze klacht in.

Privédossiers

"Maar daar hield het niet op", zegt Vanderjeugd. "V. belde mij nog om mij af te dreigen. Ik moest die klacht intrekken." Bij andere slachtoffers ging de oplichter nog verder. Hij stelde heuse privédossiers samen met zoveel mogelijk informatie. V. ging zelfs zover dat hij naar het communiefeest van het neefje van één van de slachtoffers ging en er foto's trok. Het doel was niet langer om enkel klachten te laten intrekken, maar ook om 250.000 euro te eisen.

Zo ver kwam het nooit. V. kreeg deze ochtend twintig maanden cel en moet 5.000 euro betalen aan zijn slachtoffers. Stefaan Lesage, de commissaris wiens identiteit de dader aannam, krijgt 1.250 euro. Door zijn indrukwekkende strafblad, maakte V. geen kans op uitstel, dus de celstraf is volledig effectief.