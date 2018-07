Oplegger van vrachtwagen vat vuur op E40 in Loppem Siebe De Voogt

13 juli 2018

07u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vanochtend even voor 06:00 uur liep het fout toen een oplegger op de E40 in Brugge een klapband kreeg en er brand ter hoogte van de wielen uitbrak.

De chauffeur van het transport dat richting Oostende reed kon de oplegger ter hoogte van de oprit Loppem aan de kant zetten en de trekker loskoppelen. Daarna kon hij met de hulp van zijn werkmakkers die achter het transport reden, ook nog een asfaltmachine van de trailer rijden.

Bij aankomst van de brandweer waren de vlammen meters hoog. De brandweer had echter weinig moeite met het blussen van de trailer. De schade is groot maar niemand raakte gewond. Het verkeer richting Oostende ondervond weinig hinder van de brand. Er was slechts een kleine file.