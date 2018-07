Oplader met zonnepanelen smelt weg... door de zon bvb

02 juli 2018

14u15

Bron: Focus/WTV, Facebook 4 Dirk Vinckier uit Houthulst is gisteren erg geschrokken toen hij na een familiebezoek terug in zijn bestelwagen kwam. Een Solar oplader, een batterij die wordt opgeladen via een zonnepaneel, was volledig weggesmolten door de zon. De man prijst zich gelukkig dat de bestelwagen zelf geen vuur vatte.

Enkele weken geleden kocht de man drie Solar opladers bij Aldi, omdat hij veel onderweg is. De Solar oplader laadt zichzelf op door een zonnepaneel. Met het toestel kan je je smartphone of tablet met zonne-energie opladen.

Gisteren had de man de batterij in zijn bestelwagen in de zon laten liggen, zodat die volledig kon opladen. Toen hij zijn rit wilde voortzetten, zag hij hoe de oplader weggesmolten was.

De foto's die hij op Facebook zette, spreken voor zich. "De Solar oplader van Aldi was oververhit, opengesprongen, en was bijna door de bekleding van de bestelwagen gesmolten", aldus de man op Facebook. "Gelukkig is het toestel niet in brand gevlogen anders waren de gevolgen catastrofaal."

De man contacteerde ondertussen ook al de winkel waar hij het toestel kocht, om hen hiervan op de hoogte te brengen. Hij vraagt zich af of het toestel niet onderzocht moet worden