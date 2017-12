Opkuis torenkraan in Nieuwpoort gestart Mathias Mariën IVI

10u18

Bron: Eigen berichtgeving, VRT 0 Mathias Mariën Gespecialiseerde firma's zijn gestart met de opkuis van de torenkraan die woensdag een grote ravage heeft aangericht. In Nieuwpoort zijn gespecialiseerde firma's deze ochtend gestart met het verzagen en opruimen van de torenkraan die woensdagavond een ravage aanrichtte en een dodelijk slachtoffer eiste. De werken zullen nog de hele dag duren.

Met het opruimen van de brokstukken wordt ook de immense schade steeds duidelijker. Een grijze Audi is volledig verpletterd. De kraan kon intussen van de wagen gehaald worden, waardoor het extra zichtbaar wordt dat de ramp nóg groter kon geweest zijn. Bedoeling is dat de Franslaan in de loop van de voormiddag opnieuw opengesteld wordt voor verkeer.

De onderdelen van de kraan zullen worden vervoerd naar de militaire basis van Koksijde. Daar zal de kraan opnieuw gemonteerd worden om na te gaan wat er is fout gegaan.

