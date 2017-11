OPINIE: "Wie durft te twijfelen aan de aanpak van exclusief-Nederlands, wordt direct beticht van gebrek aan ambitie. Onterecht" N-VA is radicaal tegen het gebruik van een andere taal dan het Nederlands op school, maar experten van de UGent staan achter het voorstel. Hieronder leggen ze uit waarom Sven Sierens Piet Van Avermaet en Stef Slembrouck

De nieuwe richtlijn van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), dat hun scholen andere thuistalen dan het Nederlands mogen benutten op school, maakt heftige reacties los. Sommige Vlaamse politici zien dit als een bedreiging voor het leren van het Nederlands en de integratie in de samenleving. Vooral het gebruik van thuistalen tijdens de lessen als een opstap naar het Nederlands roept twijfels op.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat meertalige leerlingen in de klas ruimte krijgen om een deel van een taak in hun thuistaal voor te bereiden. Zodoende kunnen leerlingen al verworven kennis exploreren, zonder te moeten afhaken op nog tekortschietende kennis van het Nederlands. Volgens OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme komt de visie van het GO! echter neer op het loslaten van een ‘hoog aspiratie- en kwaliteitsniveau’ van het Nederlands. Het GO! zou zo een signaal geven dat het voor migranten niet hoger wil mikken dan de beheersing van het Nederlands op een ‘gemakkelijkheidsniveau’. Deze reactie is nergens op gebaseerd en strookt niet met nieuwe analyses van de PISA-data uit 2012. Daaruit blijkt dat bij een voldoende aantal lesuren in de moedertaal, de onderwijsprestaties hoger liggen.

Wat bovenal uit de afwijzende reacties blijkt, is dat wie een andere aanpak wil uitproberen dan het ‘taalbadmodel’ onmiddellijk voor de voeten krijgt geworpen dat alleen een volledige onderdompeling in het Nederlands uitmondt in een hoge beheersing ervan. Dat enkel een aanpak van exclusief-Nederlands op school kan werken, is blijkbaar boven alle twijfels verheven. En wie hieraan durft te twijfelen, wordt direct beticht van gebrek aan ambitie als het gaat om de Nederlandse taalvaardigheid van migrantenleerlingen. Maar is dat wel zo?

Een algemene vaststelling is dat Vlaamse scholen al enkele decennia migranten opvangen via een exclusief taalbadmodel. Vele scholen verbieden leerlingen ook andere talen dan het Nederlands op school te gebruiken. En toch hinkt na al die jaren het gemiddelde niveau van Nederlandse taalvaardigheid van migrantenleerlingen nog achterop. Het is niet ongewoon om een niet erg succesvolle aanpak minstens eens kritisch te bekijken en alternatieven te bedenken. Het politieke standaardantwoord op dit probleem luidt echter anders: meer van hetzelfde. Wat neerkomt op méér Nederlands. Veel bedachte oplossingen liggen in die lijn. Migrantenkinderen vroeger naar de kleuterschool sturen, is er een van. In werkelijkheid gaan de meeste kleuters uit migrantengezinnen al regelmatig naar de kleuterschool. Veel leerwinst is niet meer te behalen uit frequenter naar school gaan. En dat is alvast een reden om meer te letten op de kwaliteit van het taalaanbod voor kleuters.

Diversiteit is wenselijk

Een andere oplossing is dat we investeren in meer taaldiverse klassen met Nederlandstalige en meertalige leerlingen. Op zich kan dit meertalige leerlingen wel vooruithelpen. Maar zolang ouders van kansrijke leerlingen blijven aannemen dat kansarme leerlingen in de klas het prestatieniveau van hun kinderen doen dalen (wat aantoonbaar niet klopt), komt er van de talige mix in concentratiescholen niet veel in huis. Migrantenouders moeten dan maar het probleem oplossen: door zelf het Nederlands te spreken met hun kinderen. Uit het MARS-onderzoek blijkt echter dat het Nederlands, naast andere talen, een thuistaal is in vele gezinnen. Bovendien is de band tussen thuis Nederlands spreken en het goed leren op school niet zo duidelijk. Wat we weten uit onderzoek, is dat een rijk thuistaalaanbod het leren van de schooltaal versterkt. Daarbij maakt niet veel uit in welke taal dit gebeurt. Ouders kiezen daarom beter voor de gezinstaal die ze het best beheersen.

Meer van hetzelfde is al jaren de aanpak, maar het moet kwaliteitsvoller en rijker Piet Van Avermaet

Hoe dan ook, om de kennis van de Nederlandse schooltaal van migrantenleerlingen op te krikken, is de school één van de belangrijkste actoren. En dat is niet zozeer een kwestie van meer, maar vooral van kwaliteitsvoller en rijker. Nog al te vaak stellen we vast in onderzoek dat vele leraren twijfelen aan hun aanpak van het Nederlands als tweede taal in de klas. We weten ook dat vele leraren meer bijscholing op dit gebied wenselijk vinden. De ‘meertalige’ visie die het GO! nu voorstelt, biedt een kans om het leren van het Nederlands te versterken. Het is belangrijk dat leerkrachten een ‘toolkit’ hebben waaruit ze allerlei hulpmiddelen kunnen bovenhalen om het Nederlands aan te leren aan taaldiverse leerlingengroepen. De thuistaal is een van de hulpmiddelen die leraren kunnen inzetten in de les, als dit voor bepaalde leerlingen nodig mocht zijn. In een pragmatische aanpak van meertaligheid verandert de instructietaal niet. Die blijft het Nederlands. En het Nederlands blijft ook de voornaamste taal waarin leerlingen leskrijgen en leren. Scholen die de nieuwe aanpak van GO! al hebben uitgeprobeerd, doen dit met dezelfde ambitie: het Nederlands van migrantenleerlingen op een hoger niveau brengen.

Universiteit Gent, Vakgroep Taalkunde

Sven Sierens, Piet Van Avermaet en Stef Slembrouck