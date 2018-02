OPINIE: "Voor zover ik weet is Abdeslam onschuldig, tot het tegendeel is bewezen" Jan De Groote is advocaat en doctorandus aan de VUB. Hieronder geeft hij zijn mening over de uitspraken van minister Jambon afgelopen weekend. Jan De Groote

12 februari 2018

Beste minister Jambon,

wij kennen elkaar niet en dat is niet verwonderlijk. Ik ben nooit minister geweest en ik heb die ambitie ook niet. Toch weet ik wel wat over u en hebben we zelfs zaken gemeenschappelijk. Net zoals u studeerde ik aan de VUB en beweren we allebei dat vrijheid belangrijk is.

Afgelopen zondag zei u dan ook in De Zevende Dag: “In dit land is toch Freedom of speech, hé”. Het is niet de eerste keer dat u stelt onze vrijheden te beschermen tegen inwendige en uitwendige gevaren. Groot was dan ook mijn verbazing toen u, kort erna, het volgende zei over de zaak Abdeslam: “Een advocaat dient ervoor te zorgen dat iemand een correcte straf krijgt. Dat een advocaat gebruik maakt, in dit geval; een geval van een Salah Abdeslam, waar hij op zoek gaat naar procedurefouten? Ik begrijp het niet.”

Als jonge advocaat ontdekte ik daarmee dat we nog iets gemeenschappelijks hebben. Net zoals ik de ministers van het land bekritiseer, bekritiseert u de advocaten. Daar is op zich ook niets mis mee.

Uw uitspraak deed mij voor het overige versteld staan. In die korte tussenkomst had u veel gezegd: U vindt dat advocaten ertoe dienen om toe te zien op de correcte bestraffing van iemand. Niet te veel, maar ook niet te weinig, zei u.

Met deze uitspraak reduceert u de advocaat tot een marginaal figuur. Iemand die niet voor de cliënt spreekt, maar erop toeziet dat hij wordt gestraft. Daarmee moet de advocaat voor u aan de kant van de rechtbank staan, en dat is fout. Advocaten hebben, wat mij betreft, een tweeledige taak: enerzijds moeten wij voor de cliënt spreken (een oud woord voor advocaat was “voorspraak”). Anderzijds moeten wij zorgen dat de staat zich houdt aan de eigen regels. In het eerste geval handelen wij in het belang van het individu. In het tweede geval handelen we in het belang van alle burgers.

Wanneer iemand namelijk voor de strafrechter verschijnt, dan wordt ons hoogste goed in vraag gesteld: onze vrijheid. Het is vanzelfsprekend dat de staat, bij zijn poging iemand op te sluiten, zich houdt aan de regels die de staat zelf heeft gemaakt. U wil iemand opsluiten? Volg dan de regeltjes die u zelf gemaakt heeft. Simpel.

Karaktermoord

Er was echter nog een tweede aspect aan uw uitspraak, waar ik het nóg moeilijker mee heb. Dat was wanneer u stelde dat u het onbegrijpelijk vindt dat een advocaat respect voor de wet vraagt in ‘een geval als Abdeslam’. Zodra Mary verklaarde dat hij Abdeslam zou verdedigen (hoe durft hij!), werd vanuit de media een karaktermoord gepleegd: De procedurepleiter die monsters vrij krijgt. De gekende Hell Hole barstte los. Abdeslam, die onze wetten verwerpt, beroept zich op diezelfde wetten wanneer het hem uitkomt! Men moet het maar durven.

Nochtans is net dát de functie van de rechtstaat. We verklaren geen mensen (meer) vogelvrij. De rechtstaat laat net zien dat wij geen barbaren zijn. Ook bij het bestraffen van terroristen (hetgeen eigenlijk een politiek misdrijf is), moeten wij onze eigen regels volgen. De rechtstaat beschermt iedereen, op een gelijke manier. Ook wanneer men als bedoeling heeft “om de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen” (art. 137 Sw.).

Wat u stelt kan niet in een rechtstaat. Vooral wanneer u meende dat een advocaat zoiets niet mag doen “in dit geval”. Hoezo in dit geval? Het geval waarin er geen twijfel meer bestaat over de verwerpelijke daad die de man stelde? Had ik dan de veroordeling door de rechtbank gemist? Voor zover ik weet, is Abdeslam onschuldig, tot het tegendeel is bewezen. Het enige wat we weten, is dat Abdeslam op televisie is geweest en dat men in de media heeft gezegd dat hij iets te maken heeft met een aanslag. Bewijzen heb ik niet gezien. Daarvoor dient de rechter. Heeft u de bewijzen gezien?

Zodra de media Abdeslam breed hebben uitgesmeerd over allerhande reportages, was hij al schuldig en klaar voor de brandstapel. Iedereen in het land was en is overtuigd van zijn schuld. Tom Dooley must hang! Als minister heeft u dit eigenlijk bevestigd, en daarmee toegegeven dat hij in België onmogelijk een eerlijk proces kan krijgen. U heeft als minister gesteld dat ‘zo iemand als Abdeslam’ geen bescherming van de rechtstaat mag krijgen.

Wat voor iemand is dat dan? Is hij al schuldig, omdat hij op televisie is geweest als (vermoedelijke?) terrorist?

Het is in deze context niet verwonderlijk dat ik (recent nog) een Procureur des Konings in een rechtszaal hoorde zeggen dat ‘de mensen het recht niet hebben om een bevel van de politie in vraag te stellen’. De mensen hebben dat recht wél. Het is zelfs hun plicht.

Ik heb het moeilijk met uw verklaringen. Niet omdat Abdeslam gestraft zou worden. Wie schuld heeft aan een daad, wordt gestraft. Ik heb het hier moeilijk mee omdat Sven Mary bedreigd en verguisd wordt, enkel omdat hij vraagt dat wij als gemeenschap onze eigen regels respecteren. U zegt dat Abdeslam schuldig is, nog voor de rechtbank dat deed. U zou Sven Mary juist moeten verdedigen. Hij is de enige die het opneemt voor iemand die al door iedereen werd veroordeeld zonder bewijs. Hij is de enige die erop wijst dat we onze vrijheden enkel kunnen verdedigen, als we zelf niet toegeven aan de barbarij en ons dus houden aan onze regels. De regels van de rechtstaat.

We hebben dus enkele zaken gemeenschappelijk, maar er zijn minstens evenveel verschillen. Ik beweer niet enkel onze vrijheid te willen beschermen. Als advocaat, en als burger, tracht ik dat ook te doen. Daarom zou ik exact hetzelfde gedaan hebben als wat Sven Mary deed. Wanneer we geen Sven Mary’s meer hebben, pas dan zijn we werkelijk verloren.