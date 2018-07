OPINIE: "Voer een papierlimiet in voor zorgverleners, leerkrachten en ondernemers" John Crombez is voorzitter van oppositiepartij sp.a John Crombez

04 juli 2018

14u48 37 Pure Kafka, steevast in de top-3 terug te vinden: de administratieve overlast is een ergernis van jewelste voor heel wat bedrijfsleiders. Voor sommigen is de papiermolen zelfs de grootste rem op ondernemen. Een rapport van het Planbureau - uit 2016 - stelt vast dat de administratieve last bedrijven in totaal 6 miljard euro kost. Tel dat bij de 9 miljard die de files aan de Belgische bedrijven kosten en je ziet waar de echte overheidsdruk op ondernemen zit. Voor kleinere kmo’s - die alle zuurstof kunnen gebruiken - werkt zoiets verstikkends.

Sinds 2014 is de papiermolen met geen sikkepit afgenomen, integendeel. Cijfers van Unizo geven aan dat ondernemers gemiddeld 15,7 uur per week aan administratie besteden. Philippe Lambrecht, topman van het VBO, zegt waar het op staat: “Bedrijfsleiders moeten hun tijd kunnen gebruiken om te ondernemen, niet voor papierwerk. Meer eenvoud, is een win-win voor iedereen.”

Alarmbel

Die win-win geldt niet alleen voor onze kmo’s en bedrijven, maar voor heel onze samenleving. In de zorg spurten verplegers en andere zorgverstrekkers van hot naar her om formulieren te verzamelen in plaats van zich te kunnen toe te leggen op wat hun core-business is en waar ze voor zijn opgeleid: zorg dragen voor wie zorg nodig heeft. In Vlaanderen zijn er vooralsnog geen cijfers, maar in Nederland spenderen thuisverplegers maar liefst 13 uur per week - dat is 35 procent van hun werktijd - aan hun administratie. Voor ander zorgpersoneel loopt dat al snel op tot 10 uur per week. Bij ons zal dat niet minder zijn, helaas. Ook schooldirecteurs en leerkrachten moeten te veel tijd besteden aan het invullen van papieren en trokken de voorbije jaren al verschillende keren aan de alarmbel. Tijd die ze nuttiger kunnen besteden aan het onderwijzen van onze kinderen en jongeren.

Onhaalbare werkdruk

Te vaak bezig met papier, te veel met verplichte evaluaties en te weinig met de job zelf. De papiermolen slorpt zoveel tijd op in de zorg en het onderwijs en zorgt voor een onhaalbare werkdruk. Hoewel we sinds 2014 een heuse Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging hebben in de persoon van Theo Francken, is het symptomatisch dat bijna niemand dat weet. Maar niet alleen België scoort ondermaats, ook Vlaanderen zet op verschillende beleidsdomeinen waar ze voor bevoegd is - onderwijs en zorg - te weinig stappen vooruit. Daarom is het vandaag - in deze digitale tijden waarin alles zo veel sneller, eenvoudiger en efficiënter kan, meer dan ooit tijd voor een papierlimiet. Een papierlimiet van maximaal 15% van de werktijd. Een duidelijke en afdwingbare norm die elke overheid zichzelf oplegt om van haar een échte partner ten dienste van de mensen te maken in plaats van een obstakel.

Vooraf ingevulde belastingaangifte

Want waarom moeten scholen telkens weer dezelfde attesten voorleggen en insturen om een dossier rechtsgeldig te maken? Waarom moet een zorgkundige in een instelling zich bezighouden met het opnemen en het noteren van de koelkast-temperatuur in de leefruimte? Waarom krijgen onze kmo’s en bedrijven niet een vooraf ingevulde belastingaangifte van de fiscus in plaats van elk jaar opnieuw dezelfde gegevens te moeten invullen? Als de ondernemer akkoord is en betaalt, is de belastingaangifte definitief afgehandeld en klaar is Kees. Zo maken we van de fiscus een échte dienstverlener voor onze kmo’s en zelfstandigen. Controles kunnen dan helemaal gericht worden op de grote spelers en de grote bedragen om fraude te ontmaskeren.

Administratieve vereenvoudiging, het is geen hot topic in de krant. Maar ik ben ervan overtuigd dat een papier-limiet van 15% in onze zorg, ons onderwijs, én onze economie wel iets is waar je mensen niet alleen mee vooruit helpt, maar ook gewoon héél gelukkig mee maakt. Omdat mensen zich dan kunnen concentreren op wat ze het liefste doen, vaak met hart en ziel. Voor een leerkracht is dat lesgeven, voor een verpleegkundige is dat verzorgen, en voor een ondernemer is dat ondernemen.