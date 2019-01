OPINIE. “Vakbonden zijn terecht kwaad, werknemers moeten opnieuw zekerheid krijgen dat ze facturen kunnen betalen” Meryame Kitir

23 januari 2019

16u20 0 Het overleg tussen vakbonden en werkgevers binnen de Groep van 10 zit in het slop en dus organiseren de vakonden op 13 februari een nationale staking in alle sectoren. Voor Meryame Kitir, fractieleider voor sp.a in de Kamer, is het geen verrassing dat de onderhandelingen zijn afgesprongen. In dit onderstaande opiniestuk pleit ze voor een wetsaanpassing, zélfs door een regering in lopende zaken.

Het loonoverleg tussen werknemers en werkgevers is cruciaal om de sociale vrede - waar ons land een bijzondere traditie in heeft - te vrijwaren. Alleen is het de grondregel van elke onderhandeling dat je beide partijen de kans geeft om op zijn minst een minimum binnen te halen. Concreet: voor werkgevers is het belangrijk de concurrentiepositie van hun bedrijven op peil te houden, voor werknemers moet daar een eerlijk loon tegenover staan.

Het is dus hoegenaamd geen verrassing dat de loononderhandelingen tussen werknemers en werkgevers gisteren zijn afgesprongen. De voormalige Zweedse regering draagt daarvoor een erg grote verantwoordelijkheid. Door in 2016 te rommelen aan de loonwet, blijft er vandaag bijna geen onderhandelingsmarge meer over. En laat ons eerlijk zijn, werknemers hebben al zware inspanningen moeten leveren, denk aan de loonmatiging en de indexsprong. Daar tegenover daalden de loonkosten van de werkgevers met verschillende miljarden door de taks shift. Gevolg: de loonkostenhandicap is zo goed als weggewerkt. Ondertussen is er economische groei. Dan is het toch niet meer dan normaal dat de werknemers daar ook van kunnen meegenieten. Dat ze hun eerlijk deel van de koek krijgen.

Meer dan 0,8% loonstijging zit er de volgende twee jaar niet in. En dus zijn de vakbonden - terecht - kwaad. Meryame Kitir, fractieleider voor sp.a

In ons land zagen we het vermogen van de allerrijksten tussen 2015 en 2017 toenemen met 30 miljard. Die groeiende kloof ondermijnt niet alleen de sociale rust, maar is ook nefast voor onze economie. Wie minder heeft, geeft minder uit. Maar behalve piekende armoedecijfers is er nog een ander cijfer dat verontrust. Met 230.000 zijn ze intussen in België, werkenden - mensen met een job dus - die toch in armoede leven. En die groep neemt nog elke dag toe.

“Sorry, maar de lonen kunnen niet te veel stijgen”, is het antwoord van onze ministers telkens. Ondanks het feit dat loonkostenhandicap zo goed als weggewerkt is, heeft de regering de loonnorm toch nog verder verstrengd. Dat is ongetwijfeld prettig voor aandeelhouders die hun dividenden op peil willen houden, maar een erg somber vooruitzicht als je nu al elke dag hard werkt én bijdraagt. Meer dan 0,8% loonstijging zit er de volgende twee jaar niet in. En dus zijn de vakbonden - terecht - kwaad.

“Die wet nu weer aanpassen gaat niet. Dat zou maanden duren en een regering in lopende zaken kan daarvoor geen meerderheid vinden”, zegt Kris Peeters, minister van Werk, vanuit Davos. Hij vergist zich. Een regering in lopende zaken kan daar wél een meerderheid voor vinden. In het parlement. In december diende ik een wetsvoorstel in om de loonwet aan te passen en weer te berekenen zoals vroeger. Niet zozeer om vakbonden carte blanche te geven, maar omdat ik vind dat werknemers opnieuw de zekerheid moeten krijgen dat ze met hun loon ook hun facturen moeten kunnen betalen. En al wie dat met mij vindt, mag ons voorstel steunen. En als ik Gwendolyn Rutten op de Nieuwjaarsreceptie van Open Vld hoor zeggen dat werken weer moet lonen, is zo’n meerderheid in het parlement vinden niet al te moeilijk, denk ik dan. Of vergis ik me?