OPINIE. "Vakbonden, jullie voeren het verkeerde gevecht. Er is geen status quo meer te verdedigen" Jeroen Lemaire

12u44

De Tijd - Jeroen Lemaire, CEO van appontwikkelaar 'In The Pocket' en columnist vindt dat de vakbonden geen gevecht meer voeren dat ze kunnen winnen. "Ze spelen een rol die passé is", schrijft hij in een opiniestuk in De Tijd.

"Wat zijn ze toch kwaad, die vakbonden! En telkens als je Rudy De Leeuw of Marc Leemans hoort, lijkt de nieuwe crisis groter dan de vorige. Steeds meer wordt de proletariër verdrukt, de arme verarmd en de werknemer uitgebuit. Wie naar de statistieken kijkt, krijgt een ander beeld, maar laten we dat een kwestie van smaak noemen.

Strijdbaar vormen de militanten een front tegen rechts, tegen de rijken, tegen graaiende ondernemers en tegen het 'afbraakbeleid'. Het gaat hart tegen hard en progressief tegen onzacht. Maar de belangrijkste tegenstander hebben ze nog niet ontwaard: de toekomst.

Wist je dat artificiële intelligentie (AI) nu al door AI gecreëerd kan worden? Zo'n half jaar geleden maakte Google een nieuw onderzoeksproject bekend, AutoML. Het programma kan op zichzelf Machine Learning-software schrijven. Onlangs werd bekend dat AutoML dat nu ook beter kan dan de Machine Learning-ontwikkelaars bij Google. 'Machine-Built AI' heet zoiets. In fabrieken zien we al een tijd hoe robots robots maken, nu kan ook slimme software zich voortplanten. Lerende software leert lerende software te schrijven.

Is er een syndicalist die al eens twee minuten heeft stilgestaan bij de implicaties daarvan? Met die mens wil ik een pint gaan drinken, desnoods een kop koffie naast een brandende autoband. De vakbonden voeren geen gevecht meer dat ze kunnen winnen. Ze spelen een rol in een politiek schouwspel dat op zich al passé is. Dat was niet zo toen ze opgericht werden. Maar nu de welvaart en de bescherming van de werknemer ongekende hoogtes heeft bereikt, nu citytrips, lattes en 4K-flatscreens de norm zijn geworden, mag het gezegd worden: de strijd is gestreden.

Toch waren vakbonden nooit zo relevant als vandaag, al beseffen ze dat niet. Wat zullen de AI's en robots teweegbrengen in de arbeidsmarkt? Binnen enkele jaren zien we de truckchauffeurs thuiskomen van hun laatste werkdag, de boekhouders de boeken neerleggen en de callcenters in chatbots veranderen. En dat is het topje van de ijsberg. Er wacht ons een immense uitdaging en niemand wil ze zien.

Enkele weken geleden was Nick Bostrom, een toonaangevende ethicus en AI-onderzoeker, op bezoek. Hij inspireerde onder anderen Bill Gates en Elon Musk, die hun bezorgdheid over AI niet onder stoelen of banken steken. Zijn kernvraag luidde: 'Waarom gebeurt er zoveel onderzoek naar 'human-level' AI, maar weet niemand wat we moeten doen als we het bereikt hebben?'

Ik hoor vaak het argument dat we voor de jobdestructie tijdens de industriële revolutie allerlei nieuwe jobs in ruil kregen. Ook nu zou dat gebeuren. Niemand kan echter zeggen welke jobs dat zullen zijn. In de komende jaren zullen we de functietitels zien sneuvelen: bankbediende, reisagent, administratief bediende, verzekeringsagent, kassabediende... Wie niet getroffen wordt, zal de inhoud van zijn job in een hels tempo zien evolueren. Dat zeg ik op basis van de technologie die nu al bestaat.

Voorbij die nakende horizon moeten we rekening houden met AI's die de mens in elk aspect overklassen. Dat betekent dat er geen enkele taak bestaat die een mens nog zou moeten uitvoeren. Het kan nog decennia duren, maar de voorbereiding op dat scenario ook, lijkt me. Bestond er maar een organisatie die werkende mensen samenbrengt! Een partner voor de overheid en het bedrijfsleven die een belangrijke rol kan spelen in het vormgeven aan de toekomst van werk.

Beste vakbonden, de mensen zullen welvarender worden en steeds minder moeten werken. Die evolutie is al langer bezig. Daar staan wij, designers en techneuten, voor in. De lichtheid waarmee jullie protesteren, blokkeren, staken en aan politiek doen, is ondraaglijk. Vecht voor iets dat écht is. De arbeidsmarkt staat in de fik, er is geen status quo meer te verdedigen. Technologie zal ons prachtige voordelen brengen. Maar als het over werken gaat, brengt ze enkel onzekerheid.

Spring in dat gat en wakker het vuur aan, zoals dat brandde in lang vervlogen tijden. Niet tégen iemand, maar mét de werkende mens. Die zal ook in de toekomst verlangen naar de voldoening van zinvol werk en naar de vriendschap van collega's. En als jullie het maar half geloven, wil ik gerust jullie loketten bij wijze van demonstratie komen digitaliseren."