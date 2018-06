OPINIE. "Twee derde wil dat trajectcontrole aangekondigd wordt, moeten we diefstalcontroles dan ook vooraf melden?" Koen Van Wonterghem is bestuurder bij de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen en reageert op de VAB-enquête naar de houding van de Vlamingen tegenover de trajectcontroles Toon Van Wontergem

Hoe zou snelheidscontrole onrechtvaardig kunnen zijn, vraag ik me dan af? En welk argument zouden die andere 25 procent automoblilisten dan wel hebben? Vindt één op vier chauffeurs dan echt dat hij/zij zomaar plankgas moet kunnen geven? Blind voor het verdriet om zoveel levens die nog altijd verloren gaan in het verkeer.

Ik kom dagelijks in contact met het oneindige verdriet van ouders die een kind verloren. Dan stéékt het als je moet lezen dat slechts 52 procent — dit wil zeggen amper de helft van de honderdduizenden die gelijktijdig op de baan zijn — de trajectcontrole oké vindt op gewest- en lokale wegen. Dat men die controles alleen goed vindt op de snelwegen, is niet alleen inconsequent. De meeste dodelijke ongevallen gebeuren op gewestwegen. Hoe vaak moeten we nog zeggen dat élke verkeersdode er een te veel is? Altijd weer moet een familie leren leven met het schrijnende verdriet.

Ronduit ontmoedigend is dat twee derden, dus een ruime meerderheid, vindt dat de trajectcontroles aangekondigd dienen te worden. Deze houding verraadt dat de Vlaming een verkeersinbreuk nog altijd niet zo erg vindt. Moeten we diefstalcontroles dan ook vooraf aankondigen? Of houden we ons enkel door de boetedreiging aan de snelheidslimiet? En niet uit overtuiging en engagement voor meer verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid?

In ons klein landje, en nog meer in Vlaanderen, kan hogere snelheid nooit een noemenswaardig tijdsvoordeel opleveren, maar toch blijven veel bestuurders in de greep van die bijwijlen dodende fetisj. Het moet weliswaar gezegd dat de autoindustrie er ook alles aan doet om mensen (te) snel te doen rijden, namelijk door alsmaar zwaardere, snellere en krachtiger voertuigen op de markt te brengen. Dat wordt extra gevaarlijk doordat er almaar meer voertuigen op ons wegennet rondrijden.

De overheid probeert het snelheidsgedrag bij te sturen via vermenigvuldiging van trajectcontroles. Maar dat is niet genoeg, als je weet dat elk zwaar verkeersongeval nieuwe wonden maakt maar ook weer de oude wonden openrijt bij ouders die hun kind verloren in het verkeer. Hoe lang moeten we nog pleiten voor zero tolerance? Neem doortastende maatregelen, zoals men dat ook doet tegenover rokers.