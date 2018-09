OPINIE. Tom Van Grieken schrijft open brief aan Theo Francken: "Straffe communicatie, totaal gebrek aan resultaten" Tom Van Grieken

24 september 2018

16u28 1 Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken haalt in een open brief aan federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) uit naar diens immigratiebeleid. Morgen stelt Van Grieken zijn nieuwe boek 'Theo faalt' voor.

Beste Theo,

Beste staatssecretaris,

Mijn nieuwe boek Francken faalt is een aanklacht tegen de perceptiepolitiek die de N-VA en uzelf in het bijzonder voeren. Het immigratiebeleid van deze regering wordt immers gekenmerkt door een totaal gebrek aan resultaten, terwijl u in uw communicatie voortdurend het tegenovergestelde suggereert. Ik ben uiteraard geen Kristof Calvo of Marc Van Ranst die moord en brand schreeuwen bij elke tweet die u de wereld instuurt. Integendeel zelfs, ik had net liever gezien dat ik in uw beleid een weerslag zou terugvinden van die straffe communicatie. Ik verwijs naar uw op sociale media massaal gedeelde advertentie ‘voor een streng maar rechtvaardig migratiebeleid’, terwijl beide eigenschappen – laten we eerlijk zijn – allerminst van toepassing zijn op het beleid dat u momenteel voert.

Ik zou me er gemakkelijk vanaf kunnen maken door in mijn boek enkel te verwijzen naar de situatie in de wijken van onze Vlaamse steden en zelfs kleinere gemeenten waar stilaan iedereen de vervreemding, de islamisering en de immigratieoverlast aan den lijve ondervindt. Maar dat doe ik niet. Ik baseer me in dit boek op officiële cijfers – vaak zelfs afkomstig van uw eigen diensten – die aantonen dat het met het immigratiebeleid de voorbije jaren onder uw leiding eerder de foute kant is uitgegaan: meer immigranten kwamen dit land binnen, terwijl er nog minder afgewezen asielzoekers en illegalen terugkeerden dan onder de regering Di Rupo. (Dit laatste gaf u overigens zelf toe in Terzake van 23 augustus jl.)

En hoe is het mogelijk dat de terugkeercijfers na jaren van verhoogde instroom nog steeds niet stijgen? Toch probeert u permanent de indruk te wekken de zaken wél grondig aan te pakken. Tom Van Grieken

Moet men achter mijn boek ‘politieke spelletjes’ zoeken? Is het een poging om een populair politicus onderuit te halen? Zeker niet. Ik had veel liever gewild dat ik dit boek níet had moeten schrijven. Dat deze regering wél een kordaat immigratiebeleid had uitgewerkt dat onze toekomst veilig stelt. Maar dat is helaas niet het geval. Dat er zich vorig jaar bijna 140.000 immigranten in dit land konden vestigen, is sprekend. Dat het aantal asielzoekers in dit land vorig jaar steeg en dit jaar opnieuw – geheel tegen de Europese dalende trend in – evenzeer. En hoe is het mogelijk dat de terugkeercijfers na jaren van verhoogde instroom nog steeds niet stijgen? Toch probeert u permanent de indruk te wekken de zaken wél grondig aan te pakken. Enige successen werden wel geboekt met de uitwijzing van criminele illegalen. Dat erken ik. Maar het is helaas slechts een klein lichtpuntje in de zee van rode cijfers die uw immigratiebeleid kenmerken en die een bedreiging vormen voor onze veilige toekomst.

Nog gevaarlijker dan een laks immigratiebeleid dat de toekomst van ons volk op de helling zet, is een laks beleid dat verpakt wordt als een ‘streng en rechtvaardig’ beleid. Het geeft immers de indruk dat de situatie onder controle is, terwijl dat allerminst het geval is. Als voorzitter van het Vlaams Belang mag ik dus niet zwijgen en is het mijn plicht het tekortschietende beleid aan te klagen. In de hoop dat dit falende beleid naar de prullenbak wordt verwezen en dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een écht kordaat beleid.

De kloof tussen de perceptie die u creëert en het beleid dat u voert, valt niet vol te houden. Zoals de Amerikaanse president Abraham Lincoln ooit zei en ook u allicht wel weet: ‘You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.’

Het kan anders, beste Theo, (...) indien er maar voldoende politieke moed is Tom Van Grieken

Het kan anders, beste Theo. Een steeds langere lijst van landen – Hongarije, Polen, Slovakije, Denemarken, Oostenrijk, Italië,… – die ook deel uitmaken van de EU, tonen aan dat een kordaat immigratiebeleid geen illusie is, indien er maar voldoende politieke moed is. U verwijst op sociale media gretig naar Italiaanse en Oostenrijkse successen in hun strijd tegen de massa-immigratie, zonder er echter zelfs maar enige conclusie uit te trekken voor het eigen beleid.

Dat in Oostenrijk en Italië mogelijk is wat hier blijkbaar niet kan, is een gevolg van het feit dat de Oostenrijkse christendemocraten en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging de wil van de kiezer respecteerden en een regering smeedden met succesvolle anti-immigratiepartijen als de FPÖ en de Lega, partijen wier programma grotendeels gelijkloopt met dat van het Vlaams Belang. Wat een contrast met de houding van de N-VA tegenover het Vlaams Belang. Nog maar enkele maanden geleden verkondigde u zelfs: ‘Als N-VA vind ik het een van onze grootste verdiensten dat we extreemrechts hebben kleingekregen in Vlaanderen en ik wil dat graag nog lang zo houden.’ (Het Laatste Nieuws, 16 juni 2018). Alsof het stemmen afsnoepen van een partij om daar vervolgens niets mee te doen, iets is om trots op te zijn.

Over al deze kwesties zou ik graag met u in gesprek gaan. Helaas kwam er telkens een weigering van uw kant, wanneer De Zevende Dag en Terzake een debat tussen ons beiden wilden organiseren. Tom Van Grieken

De N-VA durft de verantwoordelijkheid voor het gebrek aan beleidsresultaten ook in de schoenen van de coalitiepartners te schuiven. Maar beste staatssecretaris, het is toch de N-VA die met CD&V en Open VLD uw regering heeft gevormd? Overigens kondigt de N-VA-partijvoorzitter nu al aan daar graag nog eens vijf extra jaren aan toe te voegen: ‘Als we mathematisch kunnen doorgaan met een regering-Michel II, dan is het confederalisme voorlopig geen noodzaak, zoals het dat ook de voorbije vijf jaar niet was’ (Het Laatste Nieuws, 16 juni 2018). Bart De Wever wil dus blijkbaar best een coalitie verderzetten die niet alleen geen werk wil maken van het eerste artikel van zijn eigen verkiezingsprogramma, maar ook niet meewil met de broodnodige verandering inzake immigratie.

Over al deze kwesties zou ik graag met u in gesprek gaan. Helaas kwam er telkens een weigering van uw kant, wanneer De Zevende Dag en Terzake een debat tussen ons beiden wilden organiseren. Als u het écht meent met uw op sociale media vaak uitgesproken wil om het immigratiebeleid te veranderen, dan steek ik graag mijn hand uit om daar samen aan te werken. Meer zelfs: indien u écht een ‘streng maar rechtvaardig immigratiebeleid’ wil, dan kan u niet om een samenwerking met het Vlaams Belang heen, de partij die daar al decennialang voor ijvert. Maar indien uw straffe taal op sociale media enkel maar de aandacht moet afleiden van het lakse beleid en de slechte cijfers – zonder wil tot echte verandering – dan zal ik daar blijvend op wijzen. Met de cijfers in de hand. Desnoods elke dag opnieuw.

Tom Van Grieken

Voorzitter Vlaams Belang