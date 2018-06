OPINIE Tom Van Grieken: "Eerst verliezen we Antwerpen, dan heel Vlaanderen" In dit opiniestuk reageert de voorzitter van Vlaams Belang op de uitspraken van Herman De Croo over de demografische evolutie in Antwerpen en de politieke effecten daarvan Tom Van Grieken

14 juni 2018

20u22 194 Decennialang verzekerde men ons dat we ons geen zorgen moesten maken: onze eigenheid en onze samenleving zouden heus niet in gevaar komen door enkele nieuwkomers. En degenen die u waarschuwden dat Vlamingen een minderheid in eigen land konden worden waren leugenaars en extremistische paniekzaaiers. Vandaag zegt men opnieuw dat het geen zin heeft om ons zorgen te maken over onze eigenheid en onze greep op eigen land: want die zijn toch al reddeloos verloren. Dit is verbijsterende boodschap die je vindt in de uitlatingen van Herman De Croo in het tijdschrift Wilfried.

U mag gerust even de tijd nemen om de uitspraken van De Croo goed te laten bezinken: ‘Vandaag de dag is 70 procent van de kinderen onder de vijf jaar in Antwerpen geen Belg. Binnen 13 jaar, wanneer deze kinderen meerderjarig zijn, zal 70 procent van de Antwerpse kiezers geen Belg zijn . En dan is het "bye bye meneer De Wever". Binnen twee generaties zal de burgemeester van Antwerpen Turks, Marokkaans of zwart zijn. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur.’

We kunnen er maar al beter bij gaan liggen, vindt Herman verder: "Prikkeldraad rond de toegangspoorten van Europa installeren? Je stopt misschien de eerste 100.000 vluchtelingen. Maar wat zullen we dan doen als het er nog drie miljoen zijn?” De grenzen helemaal openzetten, lijkt zijn onvermijdelijke conclusie.

Schoolvoorbeeld

De Croo heeft heel veel lef om het nieuws van de komende vervanging van de Vlaamse bevolking door allochtonen te brengen met de afstandelijkheid van een waarnemer, als een weerman die een storm voorspelt. Hij en zijn politieke generatie hebben deze situatie immers gecreëerd en zijn ten volle verantwoordelijk voor wat op ons afkomt. Herman De Croo is nooit een linkse ideoloog geweest. Maar hij is wel het schoolvoorbeeld van de cynische beroepspoliticus die altijd rechtse en centrumstemmen heeft verzameld, maar die zich, bij gebrek aan enige eigen overtuiging, steeds geschikt heeft naar de ideologische dictaten van links.

Bovenstaande uitspraken zijn trouwens een uitzonderlijk hoogtepunt van cynisme, zelfs naar de normen van de Belgische politiek. Een politicus die, meer dan om het even wie, het symbool is van de politieke generatie die er voor gezorgd heeft dat Vlamingen een minderheid in eigen land dreigen te worden, verheugt zich vandaag over de catastrofale resultaten van zijn beleid, gewoon omdat die het voordeel hebben dat een politieke tegenstander, De Wever, in het zand zal bijten. Dat zijn liberale vrijzinnigheid nog veel minder zal betekenen in een stad van moslims en Afrikanen, lijkt hem minder te interesseren. “Après moi le déluge”, denkt de Minister van Staat, in een taal hem dierbaar is.

De discussie gaat al lang niet meer over de vraag “of” Vlamingen in hun eigen land een minderheid zullen worden, indien het huidige beleid wordt voortgezet, maar enkel nog over het “wanneer” Tom Van Grieken

Spot

Het is moeilijk om de spot aan het adres van de Antwerpse burgemeester in de uitlatingen van De Croo te negeren: De Wever kan dan al wel denken dat hij een stevige machtsbasis in Antwerpen heeft, het is enkel een kwestie van tijd en demografie voor hij onherroepelijk van de macht verdreven zal worden. De Croo geniet al van het idee.

Ondanks zijn cynisme vertelt de liberale krokodil een zeer pijnlijke waarheid: indien er geen radicale ommekeer in het beleid komt, zullen Vlamingen snel een minderheid worden. En echt niet alleen in Antwerpen. Ongetwijfeld zullen er wel zijn die de cijfers of de precisie van De Croo’s voorspelling in twijfel trekken. Maar de discussie gaat al lang niet meer over de vraag “of” Vlamingen in hun eigen land een minderheid zullen worden, indien het huidige beleid wordt voortgezet, maar enkel nog over het “wanneer”.

Eind vorig jaar berekende het gerespecteerde Pew Research Centre al dat het aantal moslims in Europa zal verdubbelen of zelfs verdriedubbelen tegen 2050. Experten zeggen bovendien dat de ergste migratiedruk nog moet komen, meer bepaald uit zwart Afrika. “De huidige vluchtelingenstroom is nog klein bier, in vergelijking met wat op ons afkomt.”, stelde Dirk Draulans maandag op De Afspraak: “Dan zitten we in een verhaal met een heel andere dimensie en moeten we dit slechts beschouwen als een oefening in onze onthaalcapaciteit.” De laatste jaren steeg de migratie uit die regio al spectaculair.

Ommekeer?

U zult begrijpen dat ik weinig sympathie koester voor de politieke opinies van Herman De Croo. Nog minder wanneer hij zich verheugt over de verdringing van Vlamingen uit Antwerpen. Maar zijn voorspelling klopt wel. Hij kiest ook het juiste doel voor zijn spot. Hij viseert niet alleen Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen, maar vooral de Bart De Wever die voorzitter is van een partij in dewelke zoveel Vlamingen hun vertrouwen hebben gesteld om een ommekeer in de immigratiepolitiek bewerkstellingen, maar die er zelfs niet in slaagt om zijn eigen bastion Vlaams te houden.

Herman De Croo vertegenwoordigt een mislukte politieke generatie, een nefaste strekking die vandaag gelukkig in steeds meer landen van Europa van de macht wordt verdreven. Maar vertegenwoordigt De Wever een ommekeer? We horen van hem en Francken voortdurend oprispingen die in de richting gaan van kritiek op het immigratiebeleid van België en de EU. Maar de laatste vier jaar hebben aangetoond dat de migratie niet is afgenomen, integendeel.

De N-VA is als de brandweer die komt aangereden en de ongeruste bewoners geruststelt: “Geen zorg. Dankzij ons zal uw huis trager afbranden dan verwacht.” Wat zijn we met een Twitterbeleid dat niet resulteert in een duidelijke kentering in het beleid en in de immigratiecijfers?

Italië en Oostenrijk tonen vandaag dat het anders kan. Het is nog niet te laat, wat De Croo en co ook mogen beweren. Maar dan moet het roer in dit land zeer spoedig omgegooid worden. Anders verliezen we eerst Antwerpen. En daarna heel Vlaanderen.

Tom Van Grieken

voorzitter Vlaams Belang