Opinie Test Aankoop & Dokters van de Wereld: Pia is een mens. En mensen moeten weer boven aandelen primeren Redactie

18 september 2019

20u37 0 zijn we anderhalf jaar later. Pia’s medicijn Zolgensma is op de markt gebracht in Amerika voor meer dan 2 miljoen dollar per persoon, Team Pia is een feit en zoals wel wordt de prijs verantwoord door de kosten voor onderzoek, productie en ontwikkeling en de verwachtingen bij de aandeelhouders. Laten we even kijken naar het amalgaam van argumenten die die prijs verantwoorden. “Een financieel aantrekkelijk product met potentiële salespieken van multi-miljarden. Zo beschrijft Novartis de overname het bedrijf dat Pia’s geneesmiddel ontwikkelde op haar website in april 2018 . Het bericht is gericht naar de aandeelhouders, en de boodschap is glashelder: “ladies and gentlemen: we hit the jack pot.” Intussen

“We zijn nu eenmaal een bedrijf dat winst moet maken”

Dat een privé-bedrijf winst moet maken, kunnen we Novartis moeilijk verwijten. De vraag is: gaat het hier over redelijke winstmarges of wordt er tegen de sterren op gecashflowd op de rug van zieke kinderen? Aangezien Pia’s geneesmiddel nog maar net op de markt is en we geen inzage krijgen in de kosten voor ontwikkeling & onderzoek, kunnen we geen winstcijfers berekenen. Laten we daarom kijken naar Novartis’ doordeweekse winststrategie. Wat dat betreft zit het bedrijf op een weelderig bed van rozen: in 2018 haalde het bedrijf een nettowinst van 12 miljard euro. Dat is een een ‘miljardje’ euro per maand. We begrijpen beter waarom Zolgensma ‘duur is door de winst’.

Waar we trouwens wel harde cijfers over hebben is Spinraza, het medicijn dat momenteel de symptomen van Pia verzacht. Het medicijn blijkt een echte ‘blockbuster’: Op de 2 jaar dat het middel op de markt is, werd een omzet gemaakt van 2,6 miljard dollar tegenover een investering van 648 miljoen dollar. . Die return on investment zal de komende jaren nog verder exploderen. Test Aankoop diende dan ook geheel terecht een klacht in tegen de onverantwoorde hoge vraagprijs van € 529 800 per persoon tijdens het eerste jaar.

“Pia’s medicijn is duur door het onderzoek”

Dit is een vreemd argument, aangezien Novartis geen millimeter onderzoek heeft gedaan naar Pia’s medicijn maar het wel voor een fenomenale 8,7 miljard dollar heeft overgekocht. Dat ze die ‘acquisition’ niet hebben gedaan uit liefdadigheid maar wel een ‘billion dollar sales peak potential’ kon u al lezen.

Nu is het argument van ‘de hoge kosten R&D’ een golden oldie die evenwel kraakt en rammelt langs alle kanten. Wat de pharma er bijvoorbeeld telkens ‘vergeet’ bij te vertellen, is dat de kosten voor een stevig deel gefinancierd worden door u en ik, de belastingbetaler. Dat zit zo. Overheden willen dat hun burgers langer en gezond kunnen leven. Burgers willen dat zelf ook. Daarom investeren we als land(en) elk jaar terecht een pak publieke fondsen in onderzoek. Bovendien genieten firma’s heel wat belastingverminderingen. Bij onderzoek naar zeldzame geneesmiddelen is die overheidssteun nog groter. Voor het geneesmiddel voor baby Pia werd berekend dat er al minstens een half miljard dollar aan overheidsgeld geïnvesteerd in onderzoek. Dus ja, onderzoek is duur en wordt daarom meegefinancierd door ons: burger, land en overheid.

“Pia’s medicijn is duur door ontwikkeling en productie

Nu belanden we finaal in de krochten van de prijsargumenten. Want hoewel farmaceutische firma’s telkens opnieuw de hoge kosten voor onderzoek, productiek en ontwikkeling aanhalen, weigeren ze systematisch inzage te geven over hun kostenstructuur. En zo kan het dus doodleuk dat Novartis 2 miljoen per persoon vraagt, dat beargumenteert met de kosten van productie en ontwikkeling, en vervolgens fijntjes aangeeft niet te willen zeggen hoeveel die dan in feite bedragen. Dat noemen wij: arrogantie.

De situatie is niet aan het ontsporen, ze is ontspoord

Door het patent op Pia’s geneesmiddel zit Novartis voor minstens een decennium in een monopoliepositie, en kunnen ze eender welke knotsgekke prijs eisen bij eender welke overheid. Wat ze dan ook doen. Achter gesloten kamers. Met geheime afspraken. Want naast gebrek aan transparantie over de kosten, onderzoek én resultaten, eist de pharma als kers op de taart dat de onderhandelingen met de landen in kwestie strikt geheim blijven. Gewoon, omdat ze het kunnen.

Als organisaties die al jaren de geneesmiddelenmarkt volgt zullen we er geen doekjes rond winden: we zitten in de penarie. Vorig jaar alleen al werd het Belgische budget voor geneesmiddelen met bijna 400 miljoen euro overschreden. En het zijn de peperdure, nieuwe geneesmiddelen die voor die ontsporing zorgen. De geneesmiddelenmarkt is er één geworden van zuivere speculatie en ongebreideld winstbejag bij de pharma-industrie enerzijds en inertie en machteloosheid bij de nationale overheden anderzijds. Terwijl we onze sociale zekerheid onder schot laten houden laten we vervolgens na om ons huis achteraf beter te beschermen. Als de pharmasector zich zo grenzeloos gedraagt, is omdat wij het als overheden hebben nagelaten grenzen te stellen.

Pia’s dossier moet de grens zijn: tot hier en niet verder. We zijn het aan onszelf, aan de andere Pia’s in de wereld verplicht en aan onze duurzaam opgebouwde sociale zekerheid verplicht om deze situatie niet nòg verder te laten ontsporen. Wat nu moet gebeuren is grondige Europese audit van de sector en de ontwikkeling van een streng en sluitend wettelijk kader die een eind maakt aan de megalomane speculatiemarkt die de geneesmiddelensector is geworden. Pia is een mens. En mensen moeten weer boven aandelen primeren.