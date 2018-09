OPINIE: "Schaarste is de schuld van de regering, niet de gezinnen. Hen nog eens extra belasten is schandelijk" Johan Vande Lanotte

27 september 2018

21u48 0 "Ik zou niet meer praten of schrijven over politiek op het federale niveau, maar de reactie van mevrouw Marghem in het energiedebat dat ze «zal vechten als een leeuwin voor iedere megawatt", verplicht me te reageren, stelt Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) donderdagavond.

Het debat over onze afhankelijkheid van kerncentrales loopt al dertig jaar. Norbert Debatselier, sp.a-onderhandelaar en later minister, weigerde in 1988 de bouw van de laatste geplande kerncentrale in Doel. Het debat ging nooit meer weg. De kernuitstap werd meermaals goedgekeurd maar telkens door een nieuwe regering weer afgevoerd. Onder CD&V-impuls in de regering Leterme-Van Rompuy, en onder N-VA-impuls in de regering-Michel. Zogezegd om de bevoorradingszekerheid en een lage kostprijs van elektriciteit te garanderen. De echte reden: blinde ideologie. Want kernenergie afbouwen is links, en alles wat links wil is slecht.

Die kortzichtige benadering zorgde voor een gemiste kans om samen te werken met Nederland. Daar worden gascentrales onderbenut. Extra productie die makkelijk naar België kon komen. Het stilleggen van Doel 1 en/of Doel 2 opende die mogelijkheid zonder grote werken. Dat was volgens Elia op korte termijn mogelijk. Had de regering de oppositie gevolgd, dan was het probleem van bevoorradingszekerheid geen probleem. Het stilleggen van Doel 1 en 2 zou ook hebben geleid tot nieuwe investeringen die nu uitblijven. De regering heeft niet geluisterd.

De bevoorrading komt waarschijnlijk in orde. Maar wat niet in orde komt, zijn de prijsstijgingen. De schaarste zal de prijs zeker opdrijven. De consument betaalt het gelag. Maar de elektriciteitsfactuur steeg ook meerdere malen door beslissingen van de Vlaamse en de federale regering zelf. De btw steeg van 6 naar 21 procent, de premies voor energiebesparing werden uit de Vlaamse begroting gehaald en rechtstreeks doorgerekend in de facturen, en het aandeel gratis stroom voor gezinnen werd afgeschaft.

Heeft deze regering een beetje fatsoen, dan laat ze de gezinnen niet opdraaien voor de prijsverhogingen. Dat is niets meer dan een rechtvaardige eis. Die schaarste is de schuld van de regering, niet de gezinnen. De gezinnen nog eens extra belasten is schandelijk.

Johan Vande Lanotte (sp.a) is minister van Staat en burgemeester van Oostende.