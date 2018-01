OPINIE: "Zonder dialoog, geen draagvlak voor uitbreiding luchthaven" Kurt Ryon, de Burgemeester van Steenokkerzeel, hekelt de manier waarop Brussels Airport Company hun uitbreidingsplannen aanbrengen. Kurt Ryon

26 januari 2018

13u43 7 Woensdagavond verduidelijkte Brussels Airport Company (BAC) zijn plannen voor de uitbreiding van de luchthaven in twee infosessies, zowel in ‘mijn’ dorp als in Erps-Kwerps. De talrijke opkomst en de hevige tegenstand tegenover de uitbreidingsplannen, maakten meteen duidelijk dat er in de omgeving van de luchthaven weinig draagvlak is voor wat de luchthaven momenteel voorstelt. Het draagvlak dat er tot nu toe was, zit in een serieuze storm en laat een schade achter zoals de hevige wind van 2 weken geleden. Met onherstelbare schade...

Dit heeft vooral te maken met de aanpak van de luchthaven zelf in dit dossier. Een slecht voorbereide infosessie, met slecht beeldmateriaal. Ze hadden concrete cijfers over de luchtvervuiling op het viaduct van Vilvoorde, maar geen gegevens voor zij die gaan onteigend worden in Humelgem. BAC is totaal niet in dialoog gegaan met onze inwoners, maar stelde gewoon zonder inspraak de door haar geselecteerde opties voor.

De CEO van Brussels Airport, Arnaud Feist, herhaalde op datzelfde moment in Terzake, dat hij de dialoog wil aangaan met de omwonenden. Maar het door BAC opgezette Forum 2040, waar deze dialoog moest mogelijk gemaakt worden, werd beperkt tot een toelichting van wat reeds door experten gekozen was. Ook op de sessies woensdagavond was het eenrichtingsverkeer.

Een echte dialoog met de buren van de luchthaven, omwonenden en gemeentebesturen, vertrekt van een wit blad op de tekentafel, zonder voorgekauwde oplossingen Kurt Ryon

BAC heeft voor de voorliggende opties (het extra gebruik van de dwarsbaan 19, de verlenging van de taxibaan of de verlenging van baan 25L om vertrekken via baan 25L mogelijk te maken) geen draagvlak kunnen creëren en zal dat in de toekomst ook niet kunnen als het zo verder blijft handelen.

Door de uitbreidingsplannen te reduceren tot 22 onteigeningen, de wortel voor te houden van stillere vliegtuigen in de toekomst en het goochelen met (spookcijfers) rond jobs, denkt BAC de 15.000 gedupeerde omwonenden, hun gemeentebestuurders en de nationale politici te overtuigen. Spijtig genoeg bijten sommige politici in deze wortel… vooral het ‘fake news’ rond de jobs interesseert hun, niet de inwoners van de Vlaamse Rand.

Alle studies die nu voorliggen, dienen ter onderbouwing van hun plannen en de werkelijke impact op de omgeving wordt stelselmatig bewust geminimaliseerd.

De luchthaven krijgt haar capaciteitsprobleem tegen 2040 niet uitgelegd, niet aan mij, maar ook niet aan mijn oudste zoon van 10 jaar. In 2000 – net voor het Sabena-débacle – telde Zaventem 326.000 vliegbewegingen, in 2040 wil men er 315.000. Dat zijn er 11.000 minder!!

11.000 minder… MINDER!

Wat is dan de echte reden van dit megalomaan plan? De Brusselse geluidsnormen? Extra capaciteit tijdens piekuren? Of gewoonweg puur winstbejag?

Het hoeft niemand te verwonderen dat de verschillende bewonersgroepen in de buurgemeenten van de luchthaven zich dan ook verenigd hebben in een Burgerforum-Luchthavenregio om de huidige BAC-plannen in vraag te stellen en tegelijk te pleiten voor een duurzame groei van de luchthaven op een andere manier dan door de voorliggende opties.

Een echte dialoog met de buren van de luchthaven, omwonenden en gemeentebesturen, vertrekt van een wit blad op de tekentafel, zonder voorgekauwde oplossingen.

Daarbij zal men niet alleen rekening moeten houden met economische groei en winst, maar evenzeer met gezondheidsaspecten (geluid en fijn stof), mobiliteitsalternatieven anno 2040, wetgeving anno 2040 inzake uitstoot en maatregelen tegen klimaatopwarming en geordend woonbeleid.

Arnaud Feist zegt dat de finale beslissing over de uitbreidingsplannen bij de politici ligt. Die politici vertegenwoordigen burgers, die inspraak vragen in het gevoerde beleid. De tijd dat men burgers alles kan inlepelen is voorbij. We leven in 2018! Hoogtijd voor een echte dialoog!