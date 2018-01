OPINIE: "Terwijl drieduizend mensen betogen voor het station, zijn er minstens evenveel die steun betuigen op de Facebookpagina van Theo Francken" Volgens Emmy Deschuttere van Dokters van de Wereld is de realiteit vandaag "meer dan ooit een kwestie van perceptie". Daarom probeert ze hieronder een aantal misverstanden te doorprikken. Emmy Deschuttere

23 januari 2018

18u40 18 Afgelopen zondag trokken duizenden mensen richting Noordstation om te protesteren tegen de aangekondigde politiecontroles in en rond het Maximiliaanpark. Hoe groots, symbolisch en relevant dit gebaar ook was, het toont ook aan hoe gepolariseerd de situatie is geworden in ons land. Terwijl drieduizend mensen betogen voor het station, zijn er minstens evenveel die steun betuigen op de Facebookpagina van Theo Francken. Realiteit is vandaag meer dan ooit een kwestie van perceptie, maar als die perceptie verzandt in twee kwade kampen die steeds verder van elkaar wegdrijven, dan zitten we met een probleem. De enige oplossing: nuance en misverstanden uit de weg ruimen. Langs beide kanten.

“Het aantal migranten in het Maximiliaanpark is drastisch gestegen", is een eerste misverstand. Dokters van de Wereld werkt al sinds september vorig jaar in het park. Al die tijd verzorgen we een groep mensen die fluctueert tussen de drie- en de vijfhonderd mensen. Met het Winterplan voor daklozen en het koude weer zijn er inderdaad soms wat meer mensen in de stations die wachten tot de opvangcentra opnieuw opengaan of het weer beter wordt. Maar dat is sinds jaar en dag het geval en is amper zichtbaar met het oog.

Misverstand 2 luidt als volgt: “Het aantal Soedanezen is sinds de stopzetting van de repatriëringen drastisch toegenomen.” In de consultaties van Dokters van de Wereld zien wij al verschillende maanden 45 à 50% mensen met de Soedanese nationaliteit. Een verhouding die ook wordt bevestigd door het Burgerplatform en andere organisaties. De bewering dat er sinds een aantal weken een grote toestroom is van mensen uit Soedan, kan eenvoudigweg niet worden bevestigd door cijfers noch observaties van de teams die elke dag op het terrein werken.

Een derde misvatting is: “Hulpverlening zorgt voor een aanzuigeffect.” De angst dat voedsel, medische hulp of onderdak zorgt voor een aanzuigeffect is wellicht het meest hardnekkige misverstand sinds de start van de vluchtelingencrisis in 2015. In de winter van 2016 opende Dokters van de Wereld een zorgantenne voor de transitmigranten in Zeebrugge. Een aantal buurtbewoners en politici waren niet te spreken over het initiatief: “dit zal zorgen voor een gigantische toestroom aan mensen, binnenkort wordt ons dorp het Calais van de Belgische kust.” Er werd zelfs opgeroepen de vluchtelingen ‘niet te voederen’. Intussen zijn we 2 jaar verder en schommelt de groep migranten al twee jaar rond de veertig mensen, ‘ondanks’ de humanitaire hulp. Of zoals pastoor Fernand, één van de vrijwilligers samenvat: “mensen komen echt niet speciaal vanuit Soedan naar Zeebrugge Dorp voor een kommetje soep.”

Ten vierde: “Zonder repressie wordt Brussel het nieuwe Calais.” Eerst en vooral: Calais bestond op z’n hoogtepunt uit 15.000 mensen. In Brussel spreken we over zo’n 500 mensen. De rekensom is snel gemaakt. Wat wel zo is, is dat het net de humanitaire organisaties en burgers zijn die ervoor zorgen dat het park geen kamp wordt. Het zijn de burgers die ervoor zorgen dat sommige migranten in een bed slapen in plaats van in het park, het zijn de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de situatie beheersbaar blijft. Repressie zorgt er in het beste geval voor dat het park een paar uurtjes leeg is.

Verder is ook “Politiek correct Vlaanderen geeft enkel om de migranten en laat de gewone Belgen in de steek" een veelvoorkomende opvatting. Op fora en commentaarsecties worden de vrijwilligers in het park vaak verweten enkel op te komen voor de migranten. Een bende hippies die wel drieduizend boterhammen smeert voor de migranten, maar tegelijk straal onverschillig is voor de gewone Belgen in armoede. Wat Dokters van de Wereld betreft, kunnen we stellig zeggen dat dit niet klopt. Elke dag werkt onze organisatie met mensen aan de rand van de samenleving. Deze middag verzorgden we migranten aan het park, vanavond trekken onze artsen naar de winteropvangcentra voor Brusselse daklozen. En wat geweld betreft zijn we categoriek: het is onaanvaardbaar. Of het nu geweld is tegen de politie, tegen de migranten of tegen de vrachtwagenchauffeurs.

Ten slotte “De vrijwilligers zijn naïevelingen die alle grenzen willen opengooien.” Als internationale medische organisatie zien we elke dag over de hele wereld de complexiteit van het migratievraagstuk, van de woestijn in Niger tot het park in Brussel. Het is een hardnekkig misverstand te denken dat humanitaire organisaties zomaar alle grenzen willen opengooien en van de wereld één groot dorpsfeest willen maken. Waar we ons wel tegen verzetten is een migratiebeleid dat enkel inzet op korte termijn, met weer een muur om de andere muur te vervangen, en nog meer repressie en geweld. Machiavelli zei “het doel heiligt de middelen”, maar: het doel wordt niet bereikt en intussen blijft de dodenteller oplopen. In 2017 stierven opnieuw meer dan 3000 mensen op zee. Is dit echt het soort Europa waarover we onze (klein)kinderen later op school in hun geschiedenisboeken willen laten lezen?