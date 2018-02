OPINIE: "Louwyck verkoopt slechte toogpraat en klaagt over regelgeving waar hij zelf de oorzaak van is" Lees hieronder de reactie van Koen Van Wonterghem, van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, op de uitspraken van acteur Sam Louwyck gisteren in 'Van Gils & Gasten'. Koen Van Wonterghem

16 februari 2018

21u27 42 Met plaatsvervangende schaamte werden wij gisterenavond in Van Gils & Gasten geconfronteerd met de bijna ziekmakende doch zeer slechte verdediging van ene Sam Louwyck. De acteur is een recidivist in het verkeer, meer bepaald wanneer het gaat over het stuur nemen in dronken en/of geïntoxiceerde toestand. De slag in het gezicht hebben de leden van Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK) goed gevoeld.

Op het ogenblik van zijn recentste verschijning voor de politierechbank sloeg Louwyck nochtans nog een ‘mea culpa’ en liet hij door een journalist optekenen: “Het is de laatste keer dat je me hier zag”. Men zou denken dat dit een schuchtere aanzet tot zelfinzicht was, waardoor hij kans maakte als bekende persoon niet enkel zijn verantwoordelijkheid doch ook zijn voorbeeldfunctie op te nemen: drinken en rijden gaan voortaan niet meer samen, zou zijn verwachte boodschap zijn.

Na wat hij gisteren tentoonspreidde, kunnen we enkel vaststellen en besluiten dat hij ver weg is van deze wenselijke houding: hij verkocht enkel slechte toogpraat die amper weerlegging behoeft, al had politierechter Stinckens nog de beleefdheid en de moed een en ander juist te duiden voor Louwyck.

Merkwaardig dat Louwyck te keer gaat tegen overdreven regelgeving, waar hij precies mede-oorzaak is van de absolute noodzaak van de door hem verguisde regels Koen Van Wonterghem

Vier soortgelijke inbreuken op een rij zijn nochtans niet mis, en dan nog in de gekende Belgische context van te geringe pakkans. Het doet ons bovendien denken aan de studies die vastgesteld hebben wat wij al lang weten, namelijk dat dergelijke recidivisten meestal een problematische verhouding met alcohol hebben: dat heet een ziektebeeld, en daarvoor is inzicht nodig en vervolgens behandeling op haar plaats.

Vrije wapendracht

Vermits men in België soms denkt dat de gevaarlijke combinatie van drinken en sturen blijkbaar onwrikbaar deel uitmaakt van onze cultuur (het woord cultuur wordt hier dan wel even misbruikt, het is eerder een gebrek aan beschaving), pleit OVK daarom al langer consequent voor nultolerantie inzake alcohol en drugs. Dit niet doen is, op zijn Amerikaans, een vorm van vrije wapendracht toestaan aan vele duizenden bestuurders die beneveld of beschonken achter het stuur van hun voertuig als potentieel wapen kruipen.

Overigens merkwaardig dat Louwyck te keer gaat tegen overdreven regelgeving, waar hij precies mede-oorzaak is van de absolute noodzaak van de door hem verguisde regels. Het verplicht afleggen van de medische en vooral de psychologische proeven om zijn rijgeschiktheid na te gaan, zullen Louwyck hopelijk de gelegenheid bieden tot inkeer te komen en duurzaam aan zijn attitude in maatschappij en verkeer te werken: de ouders-lotgenoten van OVK wensen hem daarbij alle succes!