OPINIE: "Deliveroo wordt vandaag Slaveroo" Frank Moreels, Voorzitter van de Belgische TransportBond (ABVV), legt zich niet zomaar neer bij de beslissing van Deliveroo. Frank Moreels

01 februari 2018

16u27 20 Vanaf vandaag 1 februari zijn er alleen nog zelfstandige fietskoeriers bij Deliveroo. Zij die als loontrekkende reden, sommigen al meer dan 2 jaar, werden koudweg aan de deur gezet. Ze kregen de keuze tussen de pest en de cholera: zelfstandige worden of hun job kwijt. Het probleem is, die fietskoeriers zijn echter helemaal geen zelfstandigen.

Fietskoeriers werken onder een 'gezagsrelatie' voor Deliveroo, nochtans houdt het bedrijf bij hoog en laag vol dat de koeriers de 'vrijheid' en 'flexibiliteit' hebben om te werken als het hen uitkomt. Maar iedere opdracht komt van werkgever Deliveroo, en zij bepalen ook eenzijdig de vergoeding. Hoe ver gaat de vrijheid van de fietskoeriers dan nog? Bovendien dragen de koeriers zelf alle risico’s, want de verzekeringen die Deliveroo aanbiedt bij ongevallen en arbeidsongeschiktheid, zijn peanuts.

Niet alleen Deliveroo, niet alleen in België

Deliveroo is maar één van de vele bedrijven die onder het mom van 'hip' en 'modern' balanceert op de grens: denken we ook aan Uber, met zijn 'taxi'-service UberX en ook UberEats, een identieke dienstverlening als Deliveroo. Ook bij hen draait het businessmodel op “goedkoop, goedkoper, goedkoopst”. Tijdens de onderhandelingen die BTB voerde met het Deliveroo-management, verwoordde de manager het zo: “Ons busisnessmodel staat niet langer toe om met loontrekkende fietskoeriers te werken.” Waarmee bedoeld wordt: we willen meer winst maken en willen besparen op de kost van de fietskoeriers…

Kris Peeters was er vorige week als de kippen bij om aan te kondigen dat hij een onderzoek wilde naar de situatie bij Deliveroo. Maar nadat hij op het Wereld Economisch Forum een gesprek had met de vice-president van Deliveroo, hoorden we hier niks meer van Frank Moreels

Deliveroo is wereldwijd bezig om wie voor hen werkt, alle rechten te ontzeggen. In het Verenigd Koninkrijk, in Nederland… gebeurt exact hetzelfde: de fietskoeriers die het gezicht zijn van de dienstverlening, bij het vuil aan de deur zetten.

Oproep aan Kris Peeters: pas de wet toe!

Eind december nam het Europees Hof van Justitie een duidelijke stelling in betreffende deelplatformen, die alle normen en regels aan hun laars lappen. In de zaak die werd aangespannen tegen UBER, oordeelde het Hof dat deelplatformen niet boven de wet staan, maar in ieder land alle geldende regels dienen te volgen.

Op basis van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, moet België de wetgeving dus gewoon toepassen. Waarbij malafide spelers op de markt niet langer kunnen floreren, maar wel de regels dienen te volgen. Trouwens, de loontrekkende fietskoeriers van Deliveroo worden zwaar onderbetaald… Maar liefst twee euro per uur te weinig! Dit omdat Deliveroo via een omweg tewerkstelde in een fout paritair comité. BTB was hierover in overleg met Deliveroo, om dit te wijzigen, maar we kregen al vlug het deksel op de neus: geen loontrekkende fietskoeriers meer!

Kris Peeters was er vorige week als de kippen bij om aan te kondigen dat hij een onderzoek wilde naar de situatie bij Deliveroo. Maar nadat hij op het Wereld Economisch Forum een gesprek had met de vice-president van Deliveroo, hoorden we hier niks meer van.

Nochtans is het duidelijk, waarde minister: multinationals waarvan de inspectiediensten niet eens weten of ze wel belastingen betalen, en ook correct BTW innen én doorstorten, moeten doorgelicht worden. En we rekenen op u om de Belgische wetgeving te handhaven. Fietskoeriers zijn loontrekkenden, en verdienen dezelfde bescherming als elke andere werknemer. Dit met respect voor de huidige geldende afspraken, die binnen de sectoren werden afgesloten tussen de werkgevers en vakbonden! Innovatie kan immers hand in hand gaan met sociale rechtvaardigheid.