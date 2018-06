OPINIE: "Pech als je nét niet slecht genoeg in je vel zit om een depressie aan te tonen" In dit opiniestuk reageert Catherine Vanthemsche is psychologe en systeempsychotherapeute op de terugbetaling van psychologische hulp Catherine Vanthemsche

20 juni 2018

14u29 0 Beste minister De Block, op 18 mei kondigde u aan dat psychologische hulp vanaf het najaar zal terugbetaald worden. Mooi, maar onder bepaalde voorwaarden en voor een heel beperkte groep. Ik weet dat u zich schuilt achter budgetten en wetenschappelijk onderzoek. Denk evenwel ook even aan de onderliggende boodschap die deze maatregel geeft aan de bevolking: Pech voor jou als je niet net in het vakje van ‘depressie’, ‘angst’ of ‘verslaving’ past...

Grote pech ook als je liever hebt dat je huisarts niet op de hoogte is van jouw vragen rond psychische gezondheid. En nog grotere pech als je je niet goed voelt om van verschillende redenen maar nog nét niet slecht genoeg in je vel zit om een depressie aan te tonen? Wat met alle individuen, gezinnen en koppels die het even wat moeilijker hebben en willen leren praten met zichzelf en met elkaar? Wil je leven in een maatschappij die alleen nog etiketten kleeft? Uit de geschiedenis leren we dat de maatschappelijke context bepaalde ziektebeelden creëert. Willen we echt een maatschappij creëren waarbij je angstig of depressief moet zijn om gepaste en betaalbare hulp te krijgen?

Drempelverlagend zei u? 1 op de 3 Belgen kampt met psychische problemen, maar dat wil niet zeggen dat 1 op 3 leeft met een ‘angststoornis’, ‘depressie’ of ‘verslaving’. Laten we de drempel écht verlagen en psychologische zorg toegankelijk maken voor iédereen die vragen heeft betreffende moeilijkheden in zijn of haar huidig functioneren Psychologe Catherine Vanthemsche

En wat met het gevoel van falen voor de cliënten die ze na vier sessies schoorvoetend terug moeten naar de huisarts om een voorschrift voor vier extra sessies te vragen? Drempelverlagend zei u? 1 op de 3 Belgen kampt met psychische problemen, maar dat wil niet zeggen dat 1 op 3 leeft met een ‘angststoornis’, ‘depressie’ of ‘verslaving’. Laten we de drempel écht verlagen en psychologische zorg toegankelijk maken voor iédereen die vragen heeft betreffende moeilijkheden in zijn of haar huidig functioneren! Waarom wachten tot het echt een depressie is geworden? Waarom geen plek bieden aan gezinnen en koppels die het even moeilijk hebben en met elkaar willen praten vooraleer het uit de hand loopt?

Als ik nog even mag, wijd ik ook graag uit over de sessies zelf en de gespreksduur die u ons wilt opleggen. U stelt voor één ‘lange’ sessie van 1 uur en nadien 45 minuten voor een gesprek. Ik zie mijn cliënten steeds een heel uur, en geloof mij, dit is nodig. Mijn werk gaat voordien en nadien ook door. Ik bereid mijn dossier voor, maak verslag van ons gesprek, contacteer mensen die eveneens betrokken zijn in het netwerk van de cliënt, ga in supervisie en intervisie om mijn gedragenheid als therapeut verder te kunnen uitbouwen, volg regelmatig opleidingen en bijscholingen... Ik werk niet voor het geld, anders zou ik een ander parcours zijn ingeslagen, en het doet mij pijn te horen dat het hiertoe wel gereduceerd wordt in de media.

Kortom, ik ben voorstander van deze maatregel, en ik juich het toe dat er eindelijk aandacht besteed wordt aan deze problematiek. Maar niet op deze manier. Een wonde inbinden zonder ze eerst op de juiste manier en met de juiste instrumenten te hebben verzorgd, betekent ook enkel dat die wonde niet of verkeerdelijk zal kunnen helen. Is dit wat we willen met onze mentale gezondheid?