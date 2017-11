OPINIE over de nieuwe wapenwet: "De maatregel is een schijnvertoning. Niet de terrorist wordt bestraft, wel de brave burger" Daniel Beets , Voorzitter van de vzw Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers, is radicaal tegen de herziening van de wapenwetgeving Daniel Beets

12u20 5 RV Daniel Beets Het is weer zover. Onder het motto "we gaan het de terroristen moeilijk maken" werd door een kleine meerderheid in de regeringspartijen een voorstel aangenomen om de aankoop en het bezit van de laders voor vuurwapens te onderwerpen aan de vergunningsplicht - de ernstige bemerkingen van enkele volksvertegenwoordigers ten spijt.

Naast een paar duizend mensen die meewerken aan de herdenkingen van historische situaties, of die tienduizenden die in de kelder of op zolder nog een lader hebben liggen, zal dit voorstel vooral de 200.000 wapenbezitters in ons land treffen. Zij zullen allen strafbaar zijn en riskeren boetes tot 25.000 euro of een celstraf van vijf jaar, want de commissie Justitie heeft geen oplossing voorzien om de legale wapenbezitters te beschermen.

Deze maatregel is dus slechts een schijnvertoning, een stuntelige manier van een kleine meerderheid in de regering om aan de bevolking te tonen dat zij oplossingen zou bieden aan haar falend beleid tegen het terrorisme Daniel Beets

En de terroristen? Tja, de terroristen zijn per definitie mensen die al de bestaande wetten aan hun laars lappen. Zij voeren reeds illegaal wapens en munitie in, beide al aan de vergunningsplicht onderworpen. Het kan voor terroristen dus absoluut niet moeilijk zijn om dan ook nog laders aan hun illegale smokkelactiviteiten toe te voegen. Er zijn trouwens 100 keer meer laders dan wapens in omloop. Verder is het tegenwoordig kinderspel om zelf laders te maken met een 3D-printer. Laders van excellente kwaliteit, maar zonder wapens of munitie van geen enkel nut.

Dus worden terroristen door dergelijke maatregelen gehinderd? Natuurlijk niet. En als ze dan al worden opgepakt met illegale laders in hun bezit, dan nog zullen ze niet bestraft worden. Na al de mogelijke aangegrepen procedurefouten, verzachtende omstandigheden of veroordelingen voor andere overtredingen dan het bezit van laders, zoals de feiten het zo dikwijls aantonen.

Wat is dan eigenlijk het nut van deze maatregel? De terrorist die 31 laders gekocht had, heeft zich opgeblazen in het metrostation Maelbeek, in Brussel. Hij heeft dus niet eens iets gehad aan zijn 31 laders. Maar de brave burger, die gepakt wordt op het bezitten van een lader zonder de vereiste vergunningen, die zal zeker niet gespaard worden. Hij of zij zal bestraft worden, zal zijn (of haar) bestaande vergunningen verliezen, heeft kans op een vermelding op zijn strafblad voor “veroordeling voor overtreding van de wapenwet” en kan levenslang de mogelijkheid verliezen om ooit nog het sportief, recreatief schieten, of de jacht te beoefenen. En in dergelijke gevallen worden procedurefouten of verzachtende omstandigheden niet aanvaard, zoals de feiten het zo dikwijls aantonen.



Deze maatregel zal alleen maar meer politiemensen verplichten tot zinloos, zwaar administratiewerk dat inherent is aan de uitvoering van deze wet, en hen onttrekken aan hun eigenlijke taak: het opsporen en arresteren van terroristen.

De bevolking is er niet bij gebaat. Net zomin als de legale wapenbezitters, de eeuwige zwarte schapen bij elk zwaar, crimineel feit met illegale wapens, of de politiediensten, die steeds meer in hun eigenlijke taken belemmerd worden.

De kleine meerderheid in deze regering heeft een kans laten liggen om haar energie in besprekingen over daadkrachtigere middelen tegen het terrorisme te steken, in plaats van in lapmiddelen die totaal nutteloos zijn.