OPINIE. “Ouderen moeten nu massaal getest worden, wacht niet nog langer” Jo Robrechts is CEO van woonzorgcomplex Triamant en voormalig topmanager bij Janssen Pharmaceutica Jo Robrechts

30 maart 2020

16u14 2 OPINIE Jo Robrechts, CEO van woonzorgcomplex Triamant, werd afgelopen weekend geconfronteerd met het ergste: in het woonzorggedeelte van één van zijn leefbuurten liet een 95-jarige bewoner het leven door het coronavirus. Wil hij het coronavirus verder buiten houden, dan moeten alle mensen hoogdringend getest worden. Alleen zo kan doeltreffend geïsoleerd worden. Wacht niet nog langer, roept hij ministers Maggie De Block (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V) op. “Als het nu niet gebeurt, is het straks te laat.” Lees hieronder integraal zijn oproep.

“Afgelopen weekend kregen we ook bij Triamant het harde nieuws dat één van onze bewoners, een man van 95, in het ziekenhuis was overleden. Ondanks alle inspanningen, ondanks alle maatregelen, ondanks alles. Dat hakte erin. We willen niet bij de pakken blijven zitten. Welke leeftijd ook, élk overlijden is er één te veel. Daarom deze oproep: test massaal, test iedereen in de woonzorgcentra, zodat we ze vervolgens potdicht kunnen maken voor het virus dat we allen vrezen. En vooral: doe het nu.”

“Testen is het laatste puzzelstukje dat we nodig hebben om de meest kwetsbare groep ouderen te beschermen, met het hoogste overlijdenspercentage en het hoogste risico op besmetting. Testen is dan ook het antwoord op de vraag wat we nog meer kunnen doen. Al het andere doen we al, zoals in zoveel rust- en verzorgingstehuizen. En al geruime tijd. Bij Triamant zijn we in alle leefbuurten sinds 16 maart in een zelf opgelegde lockdown. Twee dagen voor de algemene lockdown. Op 27 februari namen we de eerste voorzorgsmaatregelen, gevolgd door verregaande beschermingsmaatregelen op 11 maart. En toch is dit nu nog kunnen gebeuren.”

Kinderen en kleinkinderen tot tranen toe de toegang weigeren. Hun pijn voelen, maar tegelijk uitleggen dat ze hun ouder of grootouder voorlopig niet kunnen zien. Dat kruipt in de kleren Jo Robrechts

“Politici, virologen en andere virustemmers zullen het met mij eens zijn: de beslissingen om in lockdown te gaan, zijn niet makkelijk maar wel noodzakelijk. Kinderen en kleinkinderen tot tranen toe de toegang weigeren. Hun pijn voelen maar tegelijk uitleggen dat ze hun ouder of grootouder voorlopig niet kunnen zien. Dat kruipt in de kleren. Of gesprekken ‘s ochtends, met familie totaal uitgeput van nachtenlang piekeren. Hoewel ik nu veel liever verontschuldigingen zou aanbieden voor te strikte maatregelen, blijkt intussen dat geen enkele maatregel té draconisch was. Elk uur eerder in lockdown en elk vermeden contact heeft besmettingen voorkomen en levens gered.”

“Voor onze aanpak analyseerden we bij Triamant de aanpak in eerder getroffen landen. In het Italiaanse dorp Vo bij Padua viel de eerste Italiaanse coronadode. Maar Vo was ook het eerste Noord-Italiaanse dorp dat corona klein kreeg. Het dorp van goed drieduizend inwoners sloot zich volledig af van de buitenwereld en testte iedereen. Wie besmet was, werd thuis of in het ziekenhuis afgezonderd. Ook de andere inwoners bleven binnen. Zo kon het virus zich niet verder verspreiden. Ook Zuid-Korea, Singapore en dichter bij huis Duitsland zweren bij een aanpak met massaal testen – en ook bij ons gaan daar meer en meer stemmen voor op.”

Psychologische marteling

“Terecht. Zeker voor de meest kwetsbare groep ouderen in de woonzorg, kunnen we niets aan het toeval overlaten. Om hen volledig te beschermen, letterlijk af te schermen, moeten we massaal testen op mogelijke besmettingen. Wie besmet is, kunnen we dan op basis van de test meteen isoleren. Het alternatief is alle bewoners in quarantaine. Want ook zonder symptomen, kunnen bewoners het virus verspreiden. Iedereen isoleren zou een psychologische marteling zijn. Daarom is er maar één menselijke mogelijkheid: massaal testen en de besmette personen afzonderen in individuele quarantaine. Zo kregen ook het Chinese Wuhan en het Noord-Italiaanse Vo de doorbraak onder controle. En enkel zo kunnen ook bij ons onze woonzorgcentra safe houses worden waar we volledige veiligheid kunnen garanderen.”

“Door in de woonzorg iedereen te testen, kan een besmetting niet uitgroeien tot broeihaard. Bovendien houden we zo onze meest kwetsbare bevolking zoveel als mogelijk uit de ziekenhuizen en uit de curve met aantal besmettingen. Hoe sneller we kunnen testen, hoe meer mensenlevens we kunnen redden. Zelfs die van onze oudere mensen. Daarom, beste ministers De Block en Beke, bezorg de woonzorg het laatste puzzelstuk. Test, test, test. Niet na de piek, niet morgen, maar nu.”

Jo Robrechts, CEO Triamant en voormalig topmanager bij Janssen Pharmaceutica

Lees ook:

Op naar 10.000 tests per dag. Maar wie moet dan getest worden?

“Door massaal te testen en ‘contact tracing’ heeft Zuid-Korea coronavirus weten te beperken, mét behoud van goede economische activiteit”