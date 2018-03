OPINIE: "OCMW’s verliezen strijd tegen armoede" Rik Holvoet en Dirk Avonts, beiden OCMW-raadsleden voor Groen, slaken een noodkreet. Rik Holvoet en Dirk Avonts

28 maart 2018

12u42 4 Raadsleden van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) zijn bevoorrechtte getuigen. Ze hebben inzage in de persoonlijke dossiers van hulpvragers, voorbereid door de maatschappelijk werker van het OCMW, en beslissen (in consensus of meerderheid tegen oppositie) om al dan niet steun te verlenen.

Op vijf jaar tijd hebben we honderden aanvragen tot hulp samen met collega’s besproken en een beslissing genomen. Gaande van het al dan niet toekennen van leefloon, het voorzien van een noodwoning, tot aanvullende steun in allerlei vormen: medische waarborg, huurwaarborg, activeringspremie, tussenkomst bij schoolfacturen en diverse vormen van ‘uitzonderlijke financiële bijstand’.

Voor ons zijn er vier knelpunten die steeds weer de kop opsteken en de laatste 5 jaar geen meter zijn opgeschoven in de richting van een structurele oplossing.

De woonproblematiek

Betaalbaar wonen is een recht, maar huren op de privé markt is veel te duur. De prijs is al te vaak niet in overeenstemming met de woonkwaliteit: vochtproblemen, ontbreken van isolatie, ontoereikende verwarming, lawaai en ongezonde lucht... . Ja, er zijn huursubsidies en huurpremies om te zoeken naar een kwaliteitsvolle woning, maar te weinig mensen met woningnood kunnen er een beroep opdoen. “Housing first” is een basisprincipe in de hulpverlening. De weg daarnaartoe is nog lang. Met een leefloon van 892,70 euro voor een alleenstaande en een huurprijs van 500 tot 600 euro kan je moeilijk argumenteren dat het leefloon de mogelijkheid geeft om een menswaardig bestaan te lijden, zoals artikel 1 van de OCMW-wetgeving stipuleert.

Waar blijft de verandering?

Ontoereikend leefloon

Het huidige leefloon ligt ver onder de armoedegrens van 1150 euro per maand voor een alleenstaande en laat geen menswaardig leven toe. Gelukkig kan het OCMW via aanvullende steun corrigerend optreden. Sommige OCMW’ s doen serieuze inspanningen, anderen hinken achterop. Plaatselijk kunnen er grote verschillen zijn in het toekennen van aanvullende steun naargelang de woonplaats van de hulpvrager. Daarbij komt dat deze regering haar beloftes niet nakomt wat betreft het optrekken van het leefloon tot de Europese armoedegrens, zodat hulpvragers minder afhankelijk moeten zijn van lokaal toegekende aanvullende steun.

Waar blijft de verandering?

Psychisch lijden

In een klimaat waar iedereen activeerbaar dient te zijn, dreigt aandacht voor het psychisch lijden op de achtergrond te geraken.

Veel hulpvragers dragen van generatie op generatie een rugzak mee van gebrek aan basisveiligheid, opeenvolgende traumatische gebeurtenissen, en onvoldoende kansen om vooruit te komen in het leven. Al te vaak wordt het niet meewerken aan activering beoordeeld als een gebrek aan ‘werkbereidheid’, met als gevolg: afschaffing van het leefloon. Psychisch lijden kan een billijke reden zijn om niet (tijdig) op de afspraak met de maatschappelijk assistent te verschijnen. Maar met deze beperking in planmatig handelen, wordt onvoldoende rekening gehouden. De wachtlijsten naar de geestelijke gezondheidszorg zijn onaanvaardbaar lang. Er is een grote nood aan eerstelijns hulpverleners die naar kwetsbare mensen toestappen, om vanuit vertrouwen opnieuw bruggen te slaan; samen met buurtwerkers en buddy’s.

Waar blijft de verandering?

De hulpverlening

Hulpverleners werken zich uit de naad om de vele hulpvragen adequaat te beantwoorden. Maar de regelgeving wordt steeds complexer, en vaak ook met strengere voorwaarden om hulp te verlenen. Sociale diensten hebben recht op een betere ondersteuning . Wat opvalt, is dat de signaalfunctie van sociale diensten over de vele structurele problemen op een erg laag pitje staat. Nochtans is getuigen een wezenlijk onderdeel van elk beroep in de sociale sector.

Betreffende armoedebestrijding zijn er de laatste jaren kansen gemist, denk maar aan de hervorming van de kinderbijslag die niet echt de armoedekloof verkleint. Ondertussen leeft 1 op 7 inwoners in dit land onder de armoedegrens.

Waar blijft de verandering?