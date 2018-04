OPINIE: "Natuurlijk is er een oplossing: meer personeel misschien, iemand?" Fatiha Dahmani is sectorverantwoordelijke opvoedingsinstellingen binnen de vakbond LBC-NVK die deel uitmaakt van het ACV. Fatiha Dahmani

19 april 2018

13u28 16 De cijfers over geweld en agressie in de opvoedingsinstellingen liegen er niet om. Het aantal (vaak ernstige) incidenten neemt toe. Dat heeft een grote impact op het personeel, maar ook op de leerlingen en bewoners. Niet alleen de veiligheid van de werknemers, maar ook die van de jongeren zelf komt in het gedrang.

Om in veilige omstandigheden een goede kwalitatieve begeleiding te geven, volstaat de huidige personeelsinzet simpelweg niet. In heel wat instellingen is er gewoon een veel te groot personeelstekort. De getuigenissen van werknemers uit de sector die we verzamelen op www.echtezorgopmaat.be spreken voor zich. Aan de ene kant blijkt dat opvoeders hun werk heel graag doen. Dat zij vaak super gemotiveerd zijn om hun werk goed te doen en om kwalitatieve begeleiding te geven. Maar aan de andere kant laten hun werkomstandigheden dat gewoon niet toe.

Een uitstapje met de jongeren? Geen tijd. Pauze nemen om te eten? Geen tijd. Even wat persoonlijke aandacht geven aan een jongere die het moeilijk heeft en die aandacht echt nodig heeft? In het beste geval, dan even heel snel. In het slechtste geval, en helaas komt dat hoe langer hoe meer voor, schreeuwt – roept of slaat de jongere om hulp.

En de opvoeder? Die staat er dikwijls alleen voor in een overvolle leefgroep met jongeren met heel uiteenlopende problematieken. Is dat de echte zorg op maat van de Vlaamse regering? Jonge begeleiders beseffen heel snel dat de theorie die ze zonet op de schoolbanken hebben geleerd helemaal niet overeenkomt met de realiteit. De onregelmatige uren, de psychosociale belasting … dat willen zij nog erbij nemen. Maar wanneer verbale agressie en/of slagen en beten incasseren eerder regel dan uitzondering wordt en de opvoeder er systematisch alleen voor staat, dan zit je met een tikkende bom. In de opvoedingsinstellingen is die bom al een hele tijd aan het tikken.

Een jonge begeleider die gemotiveerd aan de slag gaat en al na 4 maanden op haar tandvlees zit, schreef een tijdje terug een open brief naar de minister: “Heel eerlijk mijnheer de minister, wij zijn op”. Dat is toch echt niet normaal meer. Is er dan geen oplossing? Natuurlijk is er een oplossing: meer personeel misschien, iemand? Of is dat te simplistisch? Wel soms volstaat een simpele oplossing voor een complex probleem. De sector kreunt en eist meer personeel en dus ook meer middelen, want het draait hier om centen. Voldoende centen om niet alleen de wachtlijsten weg te werken, maar ook om de bestaande plaatsen beter te omkaderen.

Kies je er als regering voor om dat niet te doen omwille van budgettaire redenen, welke boodschap geef je dan aan de sector? De werknemers uit de opvoedingsinstellingen verdienen niet alleen op de Dag van de zorg een bloemetje. Je respecteert hen vooral door ervoor te zorgen dat zij in staat zijn om elke dag hun gasten kwalitatief te omkaderen. En dat in alle veiligheid. Zowel die van de werknemers als die van de jongere.

Zou het bovendien niet beter zijn om de broodnodige budgetten voor extra personeel niet enkel als een kost of een last te beschouwen, maar vooral als een investering in veilige werkvoorwaarden en goede begeleiding van onze jongeren? Dat bespaart ons in elk geval de kostprijs van de re-integratie-trajecten van zieke collega’s, van het aantal arbeidsongevallen, van de aanstelling van preventie-coaches of van de projecten die de sector aantrekkelijk(er) moeten maken omdat vacatures niet ingevuld geraken. Het effect op het welbevinden van onze jongeren zullen we buiten beschouwing laten, daar kan je geen prijs op plakken.

De werknemers vinden het bijzonder erg dat ze na vijf lokale acties moeten overstappen op een staking. Die organiseert de LBC-NVK samen met de opvoeders op maandag 7 mei omdat wij geen genoegen kunnen nemen met kleine ingrepen in de marge. Wij willen dat er voldoende collega’s bijkomen, zodat de werknemers in kleinere leefgroepen elke jongere de aandacht en begeleiding kunnen geven die die nodig heeft. Want daar gaat het om. En dat is absoluut nodig en eigenlijk helemaal niet zo moeilijk.