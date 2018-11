OPINIE Marc Van Ranst: “Geen zwartepietrellen in Vlaanderen: bedankt Hugo Matthysen en Bart Peeters” Marc Van Ranst

18 november 2018

19u00 0 Wat een verschil tussen Nederland en België. De aankomst van Sinterklaas in Nederland werd ontsierd door relletjes tussen (vreedzame) “Kick Out Zwarte Piet”-demonstranten en (agressieve) prozwartepietsupporters (waaronder opvallend veel voetbalhooligans en extreemrechtse Pegida- en Geert Wilders-aanhangers).

In Vlaanderen was alles peis en vree. Dit is volledig de verdienste van Hugo Matthysen en Bart Peeters, die 26 jaar geleden met ‘Dag Sinterklaas’ het wat oubollige Sinterklaassprookje in een nieuw en heerlijk prettig gestoord jasje staken.

Dankzij de decennialange virtuoze vertolkingen van Jan Decleir en Frans Van der Aa, ziet elk kind in Sint en Piet twee volwaardige en evenwaardige protagonisten. Marc Van Ranst

In België weet iedereen ondertussen dat Sinterklaas en Zwarte Piet gewoon ‘best friends forever’ zijn, zonder die baas-knechtrelatie (met een racistische ondertoon) die er vroeger toch wel degelijk was. In het Vlaamse Sinterklaasverhaal wordt de Sint-Piet interactie bovendien wat verdund en aangevuld door een heleboel andere figuren die tot de verbeelding van de kinderen spreken (zoals Professor Van den Uytleg, Ramon Iglesias, Conchita, en de kapiteins Paelinckx en Verschepen). De mayonaise van Hugo Matthysen pakt. Wil dit zeggen dat er in Vlaanderen geen onderhuids racisme meer bestaat? Allerminst, maar het laat ons toe om dit resistente racisme onder volwassenen aan te pakken, zonder kinderen lastig te vallen.

Dank zij de decennialange virtuoze vertolkingen van Jan Decleir en Frans Van der Aa, ziet elk kind in Sint en Piet twee volwaardige en evenwaardige protagonisten. Sinds 2015 heeft Zwarte Piet roetvegen in plaats van een volledig zwart aangezicht, en zijn ook die geaccentueerde rode lippen verdwenen. Geen enkel kind vindt dit ook maar enigszins problematisch.

Enkel een zure staatssecretaris poogt om Twitterroet in het eten te gooien, door te proberen om de Nederlandse heisa ook in Vlaanderen te importeren. Hij mislukt grandioos omdat we in Vlaanderen gevaccineerd zijn met het Hugo Matthysen-vaccin. Surrealisme wint altijd van verzuring.