OPINIE: "Maak je geen illusies: na 2020 ligt er nog altijd zonnecrème en lippenstift met microplastics in de rekken" Directeur van Recycling Netwerk, Rob Buurman, wijst op het belang van een propere Noordzee. "De vervuiling op zee aanpakken is goed, maar op het land gebeurt er nog veel te weinig. De Vlaamse regering is niet krachtdadig genoeg in haar aanpak van plastic afval" Rob Buurman

11u50 0 RV Rob Buurman Iedereen heeft goede herinneringen aan de Noordzee uit zijn kindertijd. Voor velen blijft het de favoriete vakantiebestemming. Maar ze wordt bedreigd door een monster dat vanop het land komt: plastic. Woensdag nam Staatssecretaris voor de Noordzee, Philippe De Backer van Open VLD, een pak maatregelen tegen plastics in zee. Het ‘fishing for litter-’ programma stimuleert vissers om afval op zee mee te nemen naar de haven. Statiegeld op visnetten wordt ook besproken als mogelijke maatregel. De Backers actieplan is een goede eerste stap tegen de vervuiling die op zee gebeurt. Maar 80% van het afval in zee komt van op land. En daar gebeurt nog veel te weinig.

Van douche tot zee

Zonder dat we het beseffen spoelen we plastic deeltjes in zee. Die ‘microbeads’, minuscule plastic korreltjes, zitten verstopt achter een moeilijke benaming op cosmetica of in een scrub. Door winstbejag van sommige multinationals vergroten wij zo elke dag de ‘plastic soep’.

De federale regering sloot een vrijwillig akkoord met de cosmeticasector om die microplastics uit te faseren vanaf 2020. Dat duurt veel te lang en de maatregel is veel minder krachtig dan de verboden die de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk uitvaardigden. Het Belgisch akkoord geldt bovendien maar voor een deel van de producten. Maak je geen illusies: na 2020 ligt er gewoon nog altijd zonnebrandcrème en lippenstift met microplastics in de rekken.

Plastic is op zich interessant materiaal. Het vergaat niet. Maar net daarom is plastic gebruiken voor “wegwerp” problematisch. Een wegwerpverpakking is slechts enkele minuten nuttig, maar kan eeuwen rondzwerven in de natuur voor ze verdwijnt. Als ze al niet opgegeten wordt door een koe, of ingeslikt door een zeevogel.

Het is niet toevallig dat Denemarken, Noorwegen, Zweden, Schotland en stilaan ook het VK op kop lopen met maatregelen tegen plastic vervuiling. Die landen grenzen ook aan zee. Ze weten dat het een bron van rijkdom is. Ook voor ons land is het indijken van plastic vervuiling van economisch levensbelang, denk maar aan onze visserij of landbouw.

Vlaamse tekortkomingen

De Vlaamse regering is niet krachtdadig genoeg in haar aanpak van plastic zakjes en flesjes. Brussel en Wallonië verboden de plastic zakjes, maar Vlaanderen hield het bij een heffing. Onder druk van de lobby van Colruyt en Coca-Cola werd ook statiegeld nog niet beslist. Terwijl het één van de meest effectieve middelen is tegen plastic vervuiling. Virgin-baas Richard Branson vraagt om statiegeld om de oceanen te redden. 2 op 3 Vlamingen steunen statiegeld, toonde de Test Aankoop-enquête.

De factuur voor opruimen van zwerfafval bedraagt jaarlijks een gigantische 103 miljoen euro. Als er door statiegeld minder afval rondslingert, moeten de gemeenten tientallen miljoenen euro’s minder uitgeven aan opruimen. Dat zou goed nieuws zijn voor de belastingbetaler.

Liberaal verzet

We kennen Vlaams minister Bart Tommelein (Open VLD) als volbloed Oostendenaar die het goed bedoelt en zaken kan veranderen. Het liberale verzet in de Vlaamse regering tegen een plastic-zakjesverbod staat echter haaks op de plannen van partijgenoot De Backer om de Noordzeevervuiling aan te pakken.

Wanneer Open VLD zich verzet, is het dikwijls uit vrees voor effecten op de middenstand. Die vrees is onterecht. De middenstand boert goed in landen zoals Duitsland die al jaren statiegeld kennen.

Ook onze middenstand en horeca, aan de Noordzee of in het binnenland, hebben er belang bij dat onze Noordzee een bron van gezonde producten blijft. Plastic vervuiling op het land heeft nefaste effecten op onze zee. Het is dus voor iedereen die onze visserij en horeca wil beschermen alle hens aan dek om de strijd tegen die vervuiling aan te gaan.