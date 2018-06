OPINIE "Lesgeven wordt bijna bijzaak. En als het misloopt, is er geen steun van je school. Als leerkracht sta je er moederziel alleen voor" Pieter Bauwens is leerkracht, hoofdredacteur van de opiniewebsite Doorbraak, en reageert in dit opiniestuk op een rechtszaak over geweld tijdens een oudercontact Pieter Bauwens

27 juni 2018

14u25 0 "Moederziel alleen, enkel gesteund door hun advocaten, stonden twee leerkrachten van de voormalige VIP-school, nu ‘Het Spectrum’ weer oog in oog met de agressievelingen die eind oktober vorig jaar het oudercontact op stelten zetten", las ik deze week op HLN.be . Leerkrachten moeten dit goed beseffen: ze staan er alleen voor.

Het zal je maar gebeuren. Je bent 18 jaar lang leerkracht in een school. Een heel diverse TSO-BSO school. Een warme school, ongetwijfeld. Leerkrachten doen hun werk vaak met veel toewijding, met hart en ziel. Ze doen meer dan lesgeven, ze moeten ook de orde handhaven, leerlingen opvolgen en bijwerken, hun welbevinden opvolgen, eerstelijns-hulpverlener zijn, doorverwijzen, tot zelfs huisbezoeken afleggen om de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren of de thuissituatie in te schatten. Scholen vragen dat aan leerkrachten en die doen dat.

Ze hebben leerkrachten werkonbekwaam geslagen. Maar het ‘uitzonderlijk incident’ was blijkbaar niet zwaar genoeg. Wat moet er gebeuren eer de Gentse stadsschool zich wel burgerlijke partij stelt? Waarom worden die leerkrachten niet gesteund door de school en de schepen van onderwijs? Pieter Bauwens

Na 18 jaar denk je dat je alles hebt meegemaakt, tot dat ene oudercontact. Een leerling kwam opdagen met zijn broer en het draait uit op een vechtpartij. Enkele leerkrachten zijn werkonbekwaam. Is dat een incident of een symptoom dat we de zaak niet meer onder controle krijgen in sommige scholen? Of zijn het de leerkrachten die niet kunnen omgaan met die leerlingen, die het altijd weer verkeerd aanpakken en die jongeren niet begrijpen?

Aan de grens

Opvallend is dat iedereen in dit geval zegt ‘Dit was geen geval van een andere culturele achtergrond of een foute opvoeding.’ Het citaat is van de leerkracht in kwestie in deze krant. Die ook zegt: ‘Soms zitten we aan de grens van wat onderwijs aankan. Binnen de school hebben we een zorgteam, maar het probleem is soms te complex.’ Een analyse die wel meer onderwijsmensen zullen beamen.

Als leerkracht kan je enkel hopen dat de school achter jou staat. En dat leek in dit geval zo. In november schreef deze krant nog dat ‘het schoolbestuur van de VIP-school zich burgerlijke partij zal stellen in de rechtszaak rond een geval van agressie met leerlingen tijdens een oudercontact eind oktober.’ Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) ‘De betrokken leerling is geschorst en zal definitief worden uitgesloten. Er werd ook psychologische hulpverlening voorzien. Er is hier een ontoelaatbare grens overschreden, maar dit is ook een uitzonderlijk incident. Een dergelijk incident is nog nooit voorgevallen in de VIP-school, noch elders in het stedelijk onderwijs’.

De psychologische hulp is er gekomen. Als dat via de schoolverzekering loopt wens ik de leerkracht veel succes met het papierwerk. Dat is vanuit de overheid heel klantvriendelijk opgesteld. Maar die burgerlijke partijstelling van de school? Vergeet het. HLN schreef: ‘Moederziel alleen, enkel gesteund door hun advocaten, stonden twee leerkrachten van de voormalige VIP-school, nu ‘Het Spectrum’ weer oog in oog met de agressievelingen die eind oktober vorig jaar het oudercontact op stelten zetten.’

‘Op stelten zetten’? Ze hebben leerkrachten werkonbekwaam geslagen. Maar de ‘ontoelaatbare grens’ en het ‘uitzonderlijk incident’ zijn niet zwaar genoeg om zich burgerlijke partij te stellen. Wat moet er gebeuren eer de Gentse stadsschool zich wel burgerlijke partij stelt? Waarom worden die leerkrachten niet gesteund door de school en de schepen van onderwijs? Ik hoop dat die leerkrachten hun eigen advocaten niet moeten betalen. De jongeren die de slagen uitdeelden hebben alvast een bekende (dure) advocaat, Walter van Steenbrugge…

Wat hier gebeurt is schandalig. Als elk schoolbestuur op die manier zou reageren, wie wil dan nog in het onderwijs stappen? Pieter Bauwens

Laat het goed tot u doordringen. Wat hier gebeurt is schandalig. Als elk schoolbestuur op die manier zou reageren, wie wil dan nog in het onderwijs stappen? Dan staan leerkrachten er alleen voor. Alle maatschappelijke miserie en de opvoeding van kinderen en jongeren wordt naar de school geschoven. Lesgeven wordt bijna bijzaak. En als het misloopt, dan wordt je niet gesteund door de school. De school wast haar handen in de onschuld. Je kan enkel hopen dat jouw schoolbestuur de uitzondering is. Dat dit een stadsschool is, waar politici de lijnen uitzetten maakt de zaak enkel erger.

Maar ach, leerachten hebben nu toch twee maanden vakantie!