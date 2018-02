OPINIE: "Kinderen die niet vastgeklikt zijn, spelen op een balkon zonder leuning" Karin Genoe is CEO van Vias Institute en roept iedereen op te zorgen voor een goede beveiliging van hun kinderen in de wagen. Karin Genoe

20 februari 2018

15u55 0 De resultaten van het onderzoek van Vias institute, die vandaag zijn bekendgemaakt, verontrusten: 3 van de 4 kinderen worden niet veilig vastgemaakt in de auto. De redenen die begeleiders geven zijn vooral onoplettendheid, tijdsgebrek, het kind dat zichzelf heeft vastgemaakt of onwetendheid over een correcte installatie. Ik pleit daarom voor gerichte campagnes om ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen. En ik roep de producenten van kinderzitjes op om duidelijker te communiceren over het correct gebruik van de systemen.

Ouders met kleine kinderen herkennen de ochtendstress wel: het is elke keer weer hollen en haasten om de kinderen klaar te krijgen, te zorgen dat ze hun ontbijt op hebben, proper gewassen zijn en dat ze op tijd schoenen en jas aan hebben. En dan is het rennen naar de auto om het verkeer naar school of kinderdagverblijf te trotseren. In die heksenketel is er erg vaak onvoldoende aandacht voor het veilig vastklikken van de kinderen in de auto. Met als gevolg dat driekwart van de kinderen niet goed is beveiligd in de auto.

De gevolgen kunnen dramatisch zijn. Een botsing met een snelheid van 50 km/u is te vergelijken met een val van ongeveer 10 meter, dat zijn zo'n drie verdiepingen. Kortom: een nietvastgeklikt kind vervoeren in de wagen is net alsof je het zou laten spelen op een balkon zonder leuning. Het is dus onverantwoord dat nog altijd 1 kind op 8 helemaal onbeveiligd in de auto zit: zonder kinderbeveiligingssysteem of zonder gordel.

De meest effectieve campagne is het voorbeeldgedrag van de ouder: door zelf consequent de gordel te dragen – ook achteraan – leren de kinderen automatisch de juiste attitudes aan Karin Genoe

De verantwoordelijkheid hiervoor rust volledig op de begeleiders van de kinderen: ouders, grootouders of een andere volwassene. Een paar minuten extra de tijd nemen om je kind correct vast te klikken, kan het leven van je kind redden. Uit ons onderzoek blijkt dat volwassenen vaak te slordig omspringen met het vastklikken van de kinderen, waardoor die op een verkeerde manier vastgemaakt zijn. Eén kind op 7 blijkt te groot of te klein voor het beveiligingssysteem waarin het geïnstalleerd zit. Vaak zijn dat kleine kinderen die al met de gordel worden vastgemaakt, terwijl ze eigenlijk nog in een aangepast kinderzitje moeten zitten.

In 6 op de 10 gevallen is het kind of het zitje niet correct geïnstalleerd. Heel vaak zitten de riempjes niet juist rond het kind, of zitten ze te los rond het lichaam omdat het kind dit fijner vindt. Sommige kinderen bieden weerstand bieden bij het vastklikken, maar ook dat is geen reden om kinderen niet op de voorgeschreven manier vast te maken.

In andere gevallen is het zitje zelf niet juist geïnstalleerd in de auto. Ook dat is de verantwoordelijkheid van de volwassen begeleider, en kan eenvoudig verholpen worden door even de handleiding van het kinderzitje na te lezen. Helaas gebeurt dat maar in de helft van de gevallen. Ook hier is het van levensbelang even de aanwijzingen van de fabrikant goed na te lezen.

De gevolgen kunnen dramatisch zijn. Een botsing met een snelheid van 50 km/u is te vergelijken met een val van ongeveer 10 meter, dat zijn zo'n drie verdiepingen Karin Genoe

Ook die fabrikanten dragen een verantwoordelijkheid. Uit ons onderzoek blijkt dat de instructies voor het installeren van kinderbeveiligingssystemen vaak een pak duidelijker kunnen. De Europese regelgeving eist dat dat de instructies helder moeten zijn, maar anderzijds moeten de gebruiksaanwijzingen ook uitnodigend zijn om te lezen. Ik roep de fabrikanten daarom op om werk te maken van heldere, eenvoudige instructies. Daarnaast moeten ze ook werk blijven maken om de methode te vergemakkelijken om kinderen vast te klikken. Want iets dat eenvoudig is, wordt sneller en meer correct uitgevoerd.

Maar de belangrijkste verantwoordelijkheid blijft bij de ouder of de volwassen begeleider liggen. De zorgwekkende resultaten van ons onderzoek - 3 van de 4 kinderen die niet correct zijn vastgemaakt - vragen om blijvende informatiecampagnes, via folders, brochures en sociale media over het correct gebruik van kinderbeveiligingssystemen. Ook supermarkten, kinderdagverblijven, scholen en organisaties voor kinderwelzijn kunnen daarvoor ingeschakeld worden.

Maar wellicht is de meest effectieve campagne het voorbeeldgedrag van de ouder: door zelf consequent de gordel te dragen – ook achteraan – leren de kinderen automatisch de juiste attitudes aan.