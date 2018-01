OPINIE Johan Vande Lanotte: "N-VA ziet vluchtelingen als vijanden, 'links' kiest voor menselijkheid in de benadering" Johan Vande Lanotte

25 januari 2018

12u08 3 Ik was een kleine twintig jaar geleden als minister bevoegd voor Asiel. In die legislatuur hebben we talloze wetten veranderd en strenger gemaakt. Het aantal asielaanvragen daalde fors, het aantal erkenningen steeg. Procedures werden eindelijk op tijd afgewerkt. We lieten toe dat samenwonenden dezelfde migratierechten kregen als gehuwden. Ik werd herhaaldelijk aangevallen wegens te streng. Ik ken dus het gevoel.

Toen reeds stelden we binnen de sp.a dat een sociale welvaartsstaat eist dat duidelijk wordt bepaald wie onder de sociale bescherming valt en wie niet. Erkende vluchtelingen vallen daar onder. Mensen die hier zonder wettig verblijf verblijven, onder andere omdat ze naar een ander land willen, vallen daar niet onder. Voor hen gelden andere regels, namelijk een aantal minimale beschermingen, zoals dringende medische hulpverlening. Het zijn nog altijd mensen en ze verdienen dus een menselijke aanpak, al hebben ze geen recht op onze sociale zekerheid.

'Links' heeft geen probleem met deze stelling en past die al decennia toe: niet voor open grenzen omdat het leidt naar een maatschappij waar rechten en plichten verwateren en waar sociale bescherming weg valt. Sp.a hoeft dus niet te kiezen. Wij hebben al lang voor een gecontroleerd beleid inzake migratie gekozen. Het beleid dat Maggie Deblock voerde werd samen met 'Links' vorm gegeven.

Betekent dit dat we de mensen die personen zonder wettig verblijf opvang verlenen moeten criminaliseren of met razzia’s moeten opzadelen? Ik denk het niet. Maar de reactie moet in verhouding blijven. Criminaliseren of hen verwijten sturen is dat niet. Alleen al de term “Gutmenschen” is hatelijk. Deze mensen worden daarmee zowat als naïeve onnozelaars gebrandmerkt. We hoeven het niet eens te zijn met hen. Maar we moeten ze wel respecteren, net zoals we de mensen die de omgekeerde overtuiging hebben moeten respecteren. Of moeten we hier ook naar een apartheid gaan met verschillende soorten mensen die verschillend denken en dus elk in een apart hokje moeten gestoken worden.

Grotesk wordt het als de sociale zekerheid er bij betrokken wordt. Er was geen vluchtelingencrisis nodig om de gepensioneerden van dit land hun facturen te verhogen en hun index af te pakken. Waar hebben zij dat aan verdiend? Er was geen vluchtelingencrisis nodig om tegen alle beloften in de pensioenleeftijd te verhogen, zonder eerst duidelijk te maken wat de uitzonderingen voor zware beroepen zouden zijn. Waar hebben arbeiders die op hun 16de begonnen zijn met werken dat aan verdiend? Er was geen vluchtelingencrisis nodig om een vooraanstaand lid van de regering te horen zeggen dat ze de inkomsten van de overheid zodanig zouden verminderen, zodat er wel moest bespaard worden in de sociale zekerheid. Er was geen vluchtelingencrisis nodig om de budgetten van het land voor ettelijke jaren te bezwaren met nieuwe gevechtsvliegtuigen waardoor extra besparingen nodig zullen zijn.

Links heeft gekozen voor gecontroleerde grenzen en een consequent beleid. De NVA ook.

Links heeft gekozen voor menselijkheid in de benadering, de N-VA ziet die mensen als vijanden.

Links heeft gekozen voor een sterke sociale zekerheid, de N-VA bouwt die af.

Ten slotte nog dit.

Het Soedanbeleid is een ramp. Selectief met uitwijzingen omgaan, dat goed voorbereiden en opvolgen was het juiste beleid geweest. Nu is dat niet gebeurd, integendeel, er werd zelfs met de geheime dienst van een verwerpelijk regime zonder enige controle en in verregaande mate samengewerkt. Er werden geen voorzorgen genomen en toen dat duidelijk werd, kwam er een algemene stop. Met alle aandacht en communicatie van dien. Qua aanzuigingseffect kan dat tellen. We hadden dus net het omgekeerde nodig van wat werd gedaan. Mislukt beleid. Niet van “Links”, wel van de regering.

Nog een heikel probleem: de concentratie van mensen in Brussel. Is dat de verantwoordelijkheid van de linkse oppositie. Of van de regering? Ik denk niet dat de regering almachtig is en ik denk ook niet dat dit probleem makkelijk op te lossen is. Misschien zelfs niet en ik heb er nooit kritiek op gegeven, juist omdat ik de moeilijkheidsgraad goed kan inschatten. Maar de verantwoordelijkheid naar de oppositie of naar enkele goedwillende burgers sturen is wel erg gemakkelijk. En opnieuw een teken dat het beleid in deze faalt.