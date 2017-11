OPINIE Jinnih Beels: "Het is de taak van politie om probleemoplossend te denken en niet enkel te reageren op incidenten" De voormalige politiecommissaris houdt een pleidooi voor meer proactieve methodes, "anders is het dweilen met de kraan open" Jinnih Beels

10u18 5 Jinnih Beels. De laatste maanden horen we met de regelmaat van de klok over problemen in verschillende steden: kleine opstootjes tot regelrechte rellen van Antwerpen, Brussel tot Genk. Ik wil hier geen enkele politiezone viseren, want ik heb veel respect voor alle agenten die in de vuurlinie staan, met gevaar voor eigen leven. Maar het is wel opvallend dat het bestuur o.a. in Brussel ‘oprecht geschrokken’ is van wat er gebeurde.

Want het is de taak van politie om probleemoplossend te werken en dus niet enkel te reageren op incidenten en symptomen. De politie mag geen eiland in de stad zijn, waar enkel beroep op wordt gedaan als er zich problemen voordoen. De politie moet middenin de samenleving staan. Anders weet ze niet wat er leeft in de wijken en komt ze voor verrassingen te staan zoals afgelopen zaterdag. Om efficiënt en gepast te kunnen reageren, moet de politie kunnen anticiperen.

Gisteren hoorde ik de Brusselse schepen Ampe beweren: ‘preventie is er genoeg, het is tijd voor repressie’. De discussie over preventie versus repressie is echter een schijndiscussie. Naast een politiekorps dat krachtdadig optreedt, hebben we ook nood aan een politie die weet wat er leeft in de straten en wijken. En daarvoor moet de politie elke dag aanwezig zijn in die wijken, mensen en straten van binnen en van buiten kennen. Dan pas kan je mogelijke risico’s inschatten en eventueel anticiperen. Preventie en repressie gaan dus hand in hand.

Na deze zware incidenten, ga ik ervan uit dat er een grondig onderzoek zal volgen naar de proactieve maatregelen die er al dan niet genomen werden. Maar wat nu? Na het geweld en de chaos is het cruciaal om aan nazorg te doen: opvang van bezorgde bewoners uit de wijk en jongeren die niet over de schreef zijn gegaan. We moeten een onderscheid maken tussen de ‘relschoppers’ en de rest van de supporters. En hierbij is feedback vanuit de politie essentieel, zonder taboes. Durft de politie toegeven dat ze dit niet verwacht hadden en dat ze dit in de toekomst, samen met andere partners, willen voorkomen?

De wijk kennen, pro-actief werken, kortom verbinden, wordt al te snel afgedaan als “soft” politiewerk. Verbinden is niet soft, het is hard labeur: het is op lange termijn bouwen aan de relatie tussen middenveldorganisaties, bewoners en de politiediensten. Hoog tijd dus voor een opwaardering van de wijkteams.

De kosten-baten analyse is duidelijk: de vele middelen die nadien ingezet moeten worden aan recherche- en interventiewerk, alsook de maatschappelijke kost, staan in schril contrast t.o.v. de lagere kost van een preventieve werking met een goed uitgebouwde wijk- en bemiddelingspolitie.

Deze proactieve rol moet dus opnieuw aan belang winnen. Zo niet is het dweilen met de kraan open. Zowel de politie als de samenleving moeten alle mogelijkheden krijgen om gezamenlijk problemen aan te pakken. En de politie moet daarbij beschikken over een breed scala van maatregelen om efficiënt te kunnen optreden.

Bottom line: dit is een pleidooi om meer in te zetten op proactieve methodes en indien nodig op te schalen naar meer repressieve maatregelen. Het geweld moet zeer duidelijk veroordeeld worden en de relschoppers gesanctioneerd, laat daar geen enkele twijfel over bestaan.

Tot slot één bedenking. Waarom benadrukt de overheid dat de Marokkaanse gemeenschap het geweld en vandalisme mee heeft veroordeeld? Uiteraard veroordelen zij dat. Men vraagt toch ook niet aan alle bewoners uit Brugge en Antwerpen om het vandalisme van Club Brugge of Antwerp hooligans te veroordelen? Relschoppers zijn relschoppers. Beoordeel mensen nu eindelijk eens op hun gedrag, niet op hun afkomst.