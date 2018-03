OPINIE Jens Mortier: "Verplicht reclame kijken? Doorspoelen dat idee" Jens Mortier

23 maart 2018

14u35 0 Er werd de voorbije week geopperd om het doorspoelen van reclame te verbieden. Een idee dat wellicht ook snel mag worden doorgespoeld, maar ik begrijp de motivatie wel.

Enerzijds moeten sommigen de hand in eigen boezem steken: nog te veel merken en reclamebureaus maken oninteressante rommel die ook ik als die hard reclamejongen vrolijk doorspoel. Anderzijds zijn de media ook niet vrij van zonden: de reclameblokken zijn vaak té lang en online springen er voortdurend storende pop-ups op. Ik begrijp dat de mensen daar genoeg van hebben.

Als we wat beter zouden doseren, en als iedereen wat meer z’n best zou doen, dan zouden mensen zo geen afkeer hebben, integendeel.

Uit de commercials tijdens de laatste Super Bowl werd de spot voor het wasmiddel Tide verkozen tot de beste van een reeks parels. Een heel geestige spot waar mensen met plezier naar kijken. Een spot die ze zelfs zullen delen op hun sociale media. En wij moeten het doen met dat irritant zageventje met z’n raket van Dreft.

Het kan dus, als je maar wat beter je best doet.

Daarnaast is het natuurlijk heel dubbel: mensen beseffen niet dat het vooral dankzij de reclame-inkomsten is dat een krant of een tv zender die hoge kwaliteit kan aanhouden. Ik heb eens een studente journalistiek op bezoek gehad die vrolijk beweerde dat ze ad-blockers had geïnstalleerd. Toen ik haar vroeg hoe ze denkt dat ze later betaald zou worden, besefte ze pas dat die ad-blockers nefast zijn voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

We zijn in Vlaanderen echt enorm verwend wat betreft die kwaliteit van de journalistiek en de content op tv bijvoorbeeld.

In tijden van fake news is dat geweldig belangrijk, toch?

Ook al die geweldige series die we in Vlaanderen maken en smaken, worden deels betaald met reclamegeld. Zap maar eens rond in het buitenland, daar wordt echt verschrikkelijke rommel getoond.

Dus: laten we allemaal wat creatiever zijn. De mensen niet irriteren, maar amuseren. En hen doen beseffen dat gratis niet kan, en vaak ook gewoon gratuit is. Dan zullen ze niet zomaar doorspoelen.

Dat wat betreft het eerder traditionele reclame-luik.

Er zijn immers ook andere manieren om te communiceren en te adverteren. Zo hebben wij ooit het personage van de notaris Geert Hunaerts in ‘Thuis’ geschreven om de Belgische notarissen een sexyer imago te geven. De zenders staan wel degelijk open voor frisse ideeën, en sturen er soms ook zelf op aan.

Daarnaast moet je beseffen dat mensen ondertussen heel veel andere schermen gebruiken. Ze zitten vaak op de laptop en zijn vooral met de smartphone bezig, dus moet je heel specifiek dingen maken die daar goed op werken. Soms ook zonder geluid. En je mag dus niet zomaar je commercial ook online zwieren.

Je kan dankzij de nieuwe technologieën en beschikbare data bovendien veel gerichter gaan werken, dat helpt ook. Dan krijg ik als kalende mens geen reclame meer voor stijltangen bijvoorbeeld. Een beetje gezond verstand kan wonderen doen. Dus ik maak me weinig zorgen over de creatieve bureaus.

Slimme strategie en vooral creativiteit gaan altijd nodig zijn voor een merk, en zullen altijd het verschil blijven maken. Op welke drager dan ook, en los van alle technologie, gepersonaliseerd of voor een groot publiek: je gaat altijd fris en origineel moeten zijn om op te vallen en mensen te engageren voor je product of dienst.

Want ook al beschikken we tegenwoordig over geweldig veel data, je moet wel nog een date kunnen versieren.

Of een Tesla de ruimte in schieten!

Jens Mortier is Partner & creatief directeur bij de mortierbrigade.