OPINIE. Internationale vrouwendag: “Neen, je hoeft niet te doen alsof je een man bent. Concentreer je op je eigen sterktes” Tineke Van hooland is External Affairs Director van AbbVie BeLux (2015) en voorzitster van de biotechfederatie bio.be Tineke Van hooland

08 maart 2019

06u14 0 100 jaar innovatie in de chemische en life sciences industrie in België, anno 2019, biedt ons een geschiedenis van de toekomst: een toekomst waar vrouwen het uitstekend doen. En zo hoort het ook, want teams in diversiteit en inclusie, doen beter en meer.

In onderzoek en innovatie scoren wij vrouwen goed, met voor één keer nipt een 51% meerderheid. In de hele sector van chemie en life sciences daalt dat naar zo’n kleine 30%. In de STEM studies (Science, Technology, Engineering, Mathematics) op professioneel of academisch bachelorniveau kiezen slechts respectievelijk 23% en 40% van de vrouwelijke studentes voor een dergelijke toekomst. Te weinig. Maar op Internationale Vrouwendag wil ik het liever niet hebben over percentages. Het zou de evidentie zelf moeten zijn dat vrouwen dezelfde kansen hebben als mannen, dat onze samenleving ervoor gaat, los van het man-vrouw verhaal.

Neen, we hebben niet minder ambitie. Maar we moeten ze wel beter in de spotlights zetten. Meer girlpower en een beetje rebellie dus, om dat haantjesgedrag te challengen. Maar je hoeft niet te doen alsof je een man bent. Concentreer je op je eigen sterktes, wees authentiek. Zorg zelf voor verandering. Be a rebel Tinneke van Hooland

Samen in diversiteit en inclusie staan we zoveel sterker. Waarom lukt dat vandaag de dag nog steeds niet? Neen, we hebben niet minder ambitie. Maar we moeten ze wel beter in de spotlights zetten. De buitenwereld moet kunnen zien en horen waar we mee bezig zijn en hoe wij het verschil willen maken. Dat durven wij vrouwen wel eens vergeten. Meer girlpower en een beetje rebellie dus, om dat haantjesgedrag te challengen. In mijn sector, life sciences en gezondheid, doen we dat al. Onlosmakelijk verbonden met ‘zorg’ en ‘empathie’ kunnen vrouwen er zich makkelijker mee identificeren. Ook onze passie voor onderzoek en ontwikkeling stuwt onze ambitie vooruit. We leveren uitstekend werk en dat zal wel opgepikt worden. Niet dus! Netwerken en goede communicatie zijn daarom uiterst belangrijk, samen met de nodige aandacht voor mogelijk volgende stappen in de carrière.

Wetenschap en technologie zijn cool

Als grote verdediger van #Women in STEM wil ik ook de ‘generation now’ verder motiveren en stimuleren. Mee helpen zoeken naar de grote uitdagingen van onze samenleving, met een duurzame gezondheidszorg, onderbouwde klimaatambities en -oplossingen en een evenzeer duurzame circulaire economie. Door te investeren in nieuwe technologieën leggen we de nadruk op innovatieve ‘gezondheids’kunde in plaats van ‘genees’kunde, waar preventie onze levenskwaliteit kan verhogen zonder de kost aan de maatschappij te verhogen.

Ook vanuit AbbVie, als External Affairs Director, en als President van bio.be/essenscia, zet ik daar volop op in. Aan vele anderen, een warme oproep om je ervaringen te delen en er open over te communiceren. Wij, vrouwen binnen life sciences, moeten een inspiratie en rolmodel zijn voor anderen. Wetenschap en technologie zijn cool. ‘Make it yours, focus and go for it’. Omarm de sociale media en laat, zoals ik, je stem horen.

Diversiteit en inclusie zijn cruciaal doorheen alle bedrijfsniveaus en de hele samenleving. Vanuit ieder zijn sterktes komen we tot een krachtiger en beter onderbouwd geheel. Neen, je hoeft niet te doen alsof je een man bent. Net diversiteit maakt onze samenleving sterker. Concentreer je op je eigen sterktes, wees authentiek. Zorg zelf voor verandering. Be a rebel.

Call to action voor mannen

Eigenlijk geldt hetzelfde voor mannen. Adem verandering. Ga uit van gelijke kansen en bied kansen. Sta open voor andere visies en tracht ze te begrijpen. Deze internationale Vrouwendag is immers ook een ‘call to action’ voor mannen. ‘Be the change’. Het samen waarmaken van onze doelstellingen maakt ons zoveel sterker.

Dit omhelst voor mij de essentie van deze dag: een ‘equal gender’ wereld waarin het streven naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen volledig voorbijgestreefd is. Omdat we met zijn allen beseffen dat we samen zoveel meer kunnen bereiken.

Maar ondertussen is het best elke dag vrouwendag. Tot we er geen meer nodig hebben.

Tot dan, power aan de rebelse girls en vrouwen.