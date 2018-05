OPINIE: "In een samenleving die almaar meer connected is maar waarin mensen nog nooit zo eenzaam waren, is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn" François Gerard is oprichter van Helpper, een peer-to-peer platform voor thuishulp François Gerard

25 mei 2018

Als start-up hoor je creatief en vernieuwend te zijn. En vooral geen torenhoge clichés te bevestigen. Maar laat ik dat op deze Dag van de Buren toch even doen: Een goede buur is écht wel beter dan een verre vriend. In een samenleving die almaar meer connected is maar waarin mensen nog nooit zo eenzaam waren, is het meer dan ooit belangrijk dat we er zijn voor elkaar. Niet één dag op het jaar, maar elke dag.

Buren zijn veel meer dan de mensen tegen wie je ‘goedemorgen’ zegt of met wie je een praatje slaat over het weer. Ze zijn een hoeksteen van sociaal welzijn en van een warme(re) maatschappij. Dat heb ik van heel dichtbij mogen ervaren toen mijn vader getroffen werd door de spierziekte ALS. Aan medische zorgen geen gebrek, maar hulp vinden bij het koken of boodschappen doen, was veel minder evident. Ook al deden familieleden alles wat ze konden. En dus kwam een buurtbewoner elke dag even langs. Dat betekende niet alleen enorm veel voor mijn vader, maar ook zijn buur haalde er veel voldoening uit… en verdiende er een centje mee bij.

Elke dag Burendag

Zorg is geen exclusieve taak van de overheid. We moeten met z’n allen onze verantwoordelijkheid nemen en wat meer zorgen voor elkaar. Een beetje meer aandacht schenken aan elkaar. Onze buren (opnieuw) leren kennen en een handje toesteken als ze dat nodig hebben. Dus waarom moedigen we buren niet aan elkaar wat meer te helpen in het dagelijkse leven? Een sociale deeleconomie kan de zorgsector niet alleen aanvullen, maar ook versterken. Hoe? Door vraag en aanbod te verbinden via een online platform. Op die manier maken we van elke dag Burendag.

Dat is precies wat we willen doen met Helpper: hulp voor buren, door buren. We brengen mensen die thuishulp zoeken voor dagdagelijkse taken in contact met hulpvaardige buurtbewoners, die enkele uren per week de handen uit de mouwen willen steken. Of gewoon wat gezelschap willen bieden. Geen professionele zorgtaken, maar dagelijkse klusjes zoals naar de winkel gaan of een lift naar de dokter geven. Geen concurrentie met de ‘echte’ zorgverstrekkers, maar een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod.

De helpers krijgen daar een kleine vergoeding voor. Niet veel, wel mooi meegenomen. En voor de hulpzoekenden verlaagt het bovendien de drempel om hulp te vragen. Het gaat erom een steentje bij te dragen aan de maatschappij en mee te zorgen voor een warmere buurt. Samen een oplossing zoeken voor een zorgsector in crisis. Samen voor elkaar zorgen.

De Dag van de Buren is een goede start. Stap vandaag de deur uit, bel eens aan bij een buur en vraag waarmee je kan helpen. Neem deel aan een van de vele activiteiten die op het programma staan in je wijk. Vergroot je netwerk. Want morgen heb jij misschien zelf die kostbare helpende hand nodig.