OPINIE Hilde Vautmans: "Waarom zouden militairen politiek niet mogen meetellen?" Een nieuwe stemming, maar geen verandering. Europees parlementslid Hilde Vautmans wil meer politieke rechten voor militairen, maar botst hierbij op N-VA Hilde Vautmans

10u07 0 Hilde Vautmans. Vandaag keurt het Belgisch federaal parlement een herziening van de politieke rechten van militairen goed. Van méér politieke rechten voor militairen is echter geen sprake. Een stap voorwaarts kan je de hervorming dan ook moeilijk noemen, wezenlijk verandert er niets.

De geest van de wet gaat eigenlijk terug tot 2006, toen de politieke deuren voor militairen werden geopend. Tot 2006 hadden militairen in actieve dienst zo goed als geen politieke rechten. Ze konden zich geen kandidaat stellen bij de verkiezingen en dus geen politiek mandaat uitoefenen, maar 2006 betekende een kanteljaar. Na jaren stevig onderhandelen, slaagde ik er als toenmalig volksvertegenwoordiger in een wetsvoorstel goedgekeurd te krijgen waardoor militairen zich kandidaat konden stellen, voor lokale of provinciale verkiezingen. Ikzelf was ambitieuzer en had alle militairen graag volwaardige politieke rechten toegekend. Inderdaad, ik had ze toegang tot gewestelijke, gemeenschaps-, federale of Europese mandaten toegekend, tot het volledige politieke bestel. De tijd was hier helaas niet rijp voor. De vrees dat militairen vooral naar extreemrechtse hoek zouden uitwijken, was voor sommigen in de regering en het parlement een doorslaggevend element om de politieke rechten blijvend te beperken. Ik denk echter dat dit argument, gezien de dagelijkse lofzang van de bevolking en de politiek in de richting van onze militairen, vandaag niet langer opgaat.

In elk geval werd de eerste, cruciale stap toen gelukkig wel gezet. Na de goedkeuring van mijn wetsvoorstel bleven twee grote knelpunten voor de militairen bestaan. Zo konden militairen zich nog steeds niet kandidaat stellen voor andere verkiezingen buiten lokale of provinciale verkiezingen en wilden ze hun mandaat effectief uitoefenen, dan moesten ze hiervoor politiek verlof nemen. Je moest dus als militair wel erg politiek geëngageerd zijn om effectief je mandaat uit te oefenen...

Geen uitbreiding

Vandaag, tien jaar later hebben we het raden naar wat de toon van het huidige wetsvoorstel grondig wijzigt. De enige wijziging die de goedkeuring van het wetsvoorstel brengt, is een oplijning van de politieke rechten voor verkozen militairen met deze van andere ambtenaren, waardoor het voor hen gemakkelijker wordt om hun politiek mandaat effectief op te nemen. Van een uitbreiding van de mandaten waartoe Belgische militairen toegang hebben, is ook vandaag dus geen sprake. Hoewel het oorspronkelijke wetsvoorstel van N-VA Kamerlid Karoline Grosemans een actieve rol van militairen in de politiek op alle niveaus beoogde mogelijk te maken en deze in 2015 door de voltallige meerderheid werd gedragen, bleek er in het voorjaar van 2017 opeens terughoudendheid te bestaan rond de uitbreiding naar andere niveaus. Tijdens de commissievergadering defensie van 24 oktober 2017, die eigenlijk louter een formele aangelegenheid had moeten worden, diende N-VA Kamerlid Peter Buysrogge ter elfder ure nog een amendement in dat het toepassingsgebied van het oorspronkelijke wetsvoorstel beperkt tot... het lokale en provinciale niveau!

Zijn militairen geen burgers? Hilde Vautmans

Zijn de politieke rechten voor militairen niet al tien jaar tot dit niveau beperkt?! Het is schandalig t.a.v. onze militairen dat men tot twee weken geleden hoog van de toren blies alsof er iets wezenlijk zou veranderen om dan op het laatste nippertje terug te krabbelen... Waar heeft de N-VA schrik voor? En waarom ondersteunde ons land dan eerder een aanbeveling van de Raad van Europa die de verkiezingsrechten van militairen erkent? Een gemiste kans dus als je het mij vraagt. Waarom zou een Belgische militair geen nationaal of Europees mandaat mogen uitoefenen, terwijl een Nederlandse, Franse, Duitse of Deense militair dit wel mag? Militairen zijn toch voor meer goed dan enkel om met gevaar voor eigen leven voor onze veiligheid in te staan? Welke reden is er nog om militairen niet dezelfde rechten te geven als politieagenten? Zijn militairen geen burgers?