OPINIE: "Het tijdperk van de betweterige voedingsexpert is voorbij" Nelle Dierynck, trotse diëtiste, schrijft hieronder een ode aan het beroep. Nelle Dierynck

26 maart 2018

15u47 2 Voilà, dat was het dan alweer. De week van de diëtist editie 2018 is gepasseerd. Een week vol acties over het persoonlijk advies omtrent alle voedingsproblemen of gezondheidsvragen die ons, de Vlaamse diëtisten, worden voorgelegd. Het onderwerp dit jaar: hapklaar advies.

Advies dat verder reikt dan een simpel voedingsplan waarbij een persoon enkele kilo's kan mee kwijtraken. We doen namelijk meer. De diëtist is een paramedicus, een gediplomeerd voedingsexpert die multidisciplinair te werk gaat. We worden opgeleid om personen te motiveren gezonder te eten, maar vooral om voedingsproblemen te verhelpen, preventief aandoeningen aan te pakken of om klachten ten gevolge van medische behandelingen te voorkomen.

Naast het behandelen van overgewicht of obesitas, helpen we personen met een intolerantie, bepalen we de geschikte sonde-voeding en proberen we diabetes een streepje voor te zijn. Niet enkel binnen de klinische sector of zelfstandige praktijk vind je diëtisten. Er zijn er die binnen de grootkeuken de menu's uitstippelen, er zijn er die aan productontwikkeling doen, sommigen doen controles omtrent voedselveiligheid, anderen bouwen mee aan 'voedingsapps' of voedingssoftware.

We zijn overal aanwezig en we zijn er ook in alle vormen en kleuren. Wie dacht dat een diëtist steeds een 'magere seut' is, heeft het mis. Al worden we nog te vaak aanzien als het seuterig type dat jou 'vingerwijzend' enkel de lekkere dingen verbiedt. Bij deze wil ik even benadrukken dat wij ook normaal eten (graag zelfs) en drinken (en daarmee bedoel ik ook het occasionele alcoholische natje).

De hedendaagse diëtist reikt alternatieven aan, gaat mee in jouw levenswijze en zoekt samen met jou naar eventuele strategieën. Het tijdperk van de betweterige voedingsexpert is voorbij. Wij gaan mee met de voedingstrends, maar gebruiken onze wetenschappelijke achtergrond en ons gezond verstand om te bepalen in hoeverre die trends überhaupt haalbaar of verantwoord zijn. We hebben het niet altijd makkelijk, binnen ons vak moeten we onszelf erg vaak verdedigen. Dieethypes, foodtrends, foodbloggers en kookboeken leggen ons soms het vuur aan onze schenen. Wij vechten niet tegen Pascal Naessens of Sandra Bekkari zoals dikwijls wordt vermoed. Hun kookboeken zijn namelijk een uitstekende bron van inspiratie, ook voor ons.

Onlangs werd me de vraag gesteld: waarom ga je langs bij een diëtist? Omdat wij, tussen het kluwen van talrijke diëten, je voedingstips op maat aanbieden. Wij verzekeren je van huisgemaakt, aangepast en persoonlijk advies. Langsgaan bij een diëtist is net zoals gaan shoppen met Jani Kazaltzis. Je krijgt geen betuttelende raadgevingen, maar tips & tricks waarmee je echt vooruit kan. Kortom, aan alle diëtisten: 'We zijn goed bezig!'