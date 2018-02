OPINIE: "Het systeem van de ereloonsupplementen is niet langer houdbaar" Xavier Brenez is Directeur-generaal van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Xavier Brenez

26 februari 2018

14u16 1 56% van de Belgen beklaagt zich thuis over de hoge kostprijs van geneeskundige verzorging, zo blijkt uit een recente enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Meer dan gespreksstof vorige week dus, want de verontwaardiging over de ereloonsupplementen in onze ziekenhuizen is groot. En terecht. In afwachting van een herziening van dit systeem is er maar één oplossing: meer transparantie. Want 4 op de 10 Belgen hebben vragen over het bedrag dat ze nog moeten betalen na de terugbetaling van hun ziekenfonds.

Uit een analyse van de Belgische ziekenfondsen blijkt dat de ereloonsupplementen sinds 2006 jaarlijks sneller stijgen (+ 6,5%) dan de officiële honoraria van de ziekteverzekering (+ 3,6%). Daar komt ook nog de hele discussie rond de eenpersoonskamers bij. Is het normaal dat ziekenhuizen vandaag de dag supplementen aanrekenen, naargelang het kamertype? De meeste patiënten wensen een éénpersoonskamer, en dat kan je moeilijk nog als een bijzondere behandeling beschouwen. Het is vandaag eerder de norm dan de uitzondering.

Het systeem van de ereloonsupplementen is niet langer houdbaar, daarover is iedereen het eens. Het gaat echter om een complex probleem met verschillende oorzaken: achterhaalde nomenclatuur van medische prestaties, groeiende kloof tussen inkomsten en uitgaven van ziekenhuizen, facturatie per prestatie die niet aanmoedigt tot efficiëntie, … Bovendien weten de ziekenhuizen dat vele patiënten een hospitalisatieverzekering hebben. “Geen zorgen, de verzekering zal het wel betalen”, krijgt de patiënt dan te horen. Het gevolg: de gemiddelde terugbetaling van de hospitalisatieverzekeringen voor een verblijf in een eenpersoonkamer is de afgelopen 10 jaar onophoudelijk blijven stijgen.

Een hervorming zal dus tijd vragen, maar het staat wel met stip genoteerd in menige agenda voor de komende jaren. Wat kan de patiënt dan houvast bieden in afwachting van zo’n nieuw, billijk systeem rond erelonen? Meer transparantie! De patiënt heeft het recht om aan het ziekenhuis een offerte te vragen om een duidelijk overzicht te krijgen van de kosten van zijn hospitalisatie. Zo kan hij prijzen vergelijken en vermijdt hij onaangename financiële verrassingen. Ook de ziekenfondsen hebben vaak tools om hun leden te informeren over supplementen. En wie een hospitalisatieverzekering heeft, kijkt best eerst na wat de dekking precies inhoudt, zeker voor wat betreft de ereloonsupplementen.

Een verwittigd man is er twee waard, dat geldt ook voor de patiënt. Des te beter hij geïnformeerd is over de supplementen, des te minder verrassingen zijn pad zullen kruisen.