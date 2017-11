OPINIE: "Eerlijke fiscaliteit, dat zou pas een tax shift zijn" Groen-voorzitster Meyrem Almaci verwacht meer van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt Meyrem Almaci

10u48 0 BELGA Meyrem Almaci (Groen) Na Luxleaks, Offshoreleaks, Swissleaks, Panamaleaks, ... nu Paradise leaks. Terwijl bij gewone burgers en KMO’s factuur na factuur in de postbus valt, toont het zoveelste internationale lek aan hoe miljardairs en multinationals postbussen op fiscale paradijzen gebruiken, om toch vooral geen eerlijke bijdrage te leveren en hun belastingen te ontwijken.

Het zijn onze burgers en KMO’s die een voorkeursbehandeling zouden moeten krijgen, niet omgekeerd. Terwijl zij braaf belastingen blijven betalen, ontwijken de allerrijksten dat het een lieve lust is. Dat kost ons collectief jaarlijks tien à twintig miljard euro. Tien à twintig miljard. Dat is 1000 tot 2000 euro per Belg, per jaar. Eerlijke fiscaliteit: dat zou pas een tax shift zijn.

Bij elke ‘leak’ duiken al te vaak dezelfde, reeds bekende personen en bedrijven op. Nu duikt zelfs de Belgische staat op in die lijst. Via een investeringsmaatschappij, zit de Belgische staat al 20 jaar mee in een constructie op de Britse Maagdeneilanden. Eén van de bestuurders van die investeringsmaatschappij bleek toevallig ook de baas van de fiscus. Die de belastingfraude moet aanpakken. Only in Belgium.

Zo hard deze regering voor sociale fraude is, zo laks pakt ze de fiscale ontwijking en fraude aan Meyrem Almaci

De journalisten die nu al jaren dit titanenwerk op zich nemen, verrichten eigenlijk het werk dat onze fiscale overheden moeten uitvoeren. Samen met de klokkenluiders, stellen ze zich juridisch kwetsbaar op en komen ze recht tegenover machtige elites te staan. Zo werden in Luxemburg twee klokkenluiders veroordeeld voor hun aandeel in de Panamapapers en vorige maand nog, werd In Malta journaliste Caruana Galizia in ware maffiastijl vermoord met een autobom. Zij was degene die de Maltese connectie van de Panama Papers onthulde en op het punt stond nieuwe onthullingen te doen. Te gek voor woorden. Met elk schandaal groeit de verontwaardiging. Maar verontwaardiging zonder actie is verloren energie. En ja, er is al vooruitgang geboekt, maar onvoldoende en tergend traag.

Van Overtveldt postbode voor miljardairs en multinationals

Het is ondertussen duidelijk wat de oplossing voor dit soort asociaal en schadelijk ontwijkingsgedrag is: de volledige opheffing van het bankgeheim, het invoeren van een vermogenskadaster, het afschaffen van de afkoopwet, het aanpakken van financiële tussenpersonen, het verhogen van de transparantie, het dichten van de gaten in de wetgeving, beschermen van klokkenluiders en aantrekken van meer gespecialiseerde speurders voor de aanpak van fiscale fraude. Maar de meerderheid saboteert elke vorm van dergelijke fiscale rechtvaardigheid.

Er is in ons land en in Europa een gedoogbeleid voor belastingontwijking. Onze minister van financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) saboteert vakkundig elke poging tot eerlijke fiscaliteit; of het nu om de financiële transactietaks (de Tobintaks) of de Europese Richtlijn rond Belastingontwijking gaat. Zo hard deze regering voor sociale fraude is, zo laks pakt ze de fiscale ontwijking en fraude aan. Zowel de omzetting van de nieuwe Europese richtlijn, als het rapport van de Panamacommissie blijven onder de lat. Van Overtveldt speelt postbode voor miljardairs en multinationals in belastingparadijzen.

Nu niet ingrijpen is niet meer of minder dan medeplichtigheid aan de volgende 'leak'. Het merendeel van de verhalen die in de papers en leaks opduiken, zijn immers perfect wettelijke constructies. Van Overtveldt is als fiscale postbode dan ook bijzonder efficiënt: facturen en belastingen voor 99,9% van de bevolking, maar een wegkijkend oog voor die 0.1% miljardairs en fraudeurs wiens postbus niet zo makkelijk bereikbaar is. Dit kost ons land tussen 10 à 20 miljard euro per jaar. Geld dat broodnodig is om onze noodlijdende begroting terug op orde te kunnen krijgen en een evenwichtiger, menselijker en eerlijker beleid te kunnen voeren. Om kinderopvang te kunnen betalen voor kinderen in armoede. Om te investeren in openbaar vervoer. Om de facturen van de gewone burgers te verkleinen. Om de vennootschapsbelasting van KMO’s en zelfstandigen te verlagen. Om terug perspectief te krijgen. Niet op het volgende schandaal, maar op eerlijkere fiscaliteit. De tijd van solden voor de 1% en multinationals moet stoppen.