OPINIE: "De VVSG heeft gebrek aan kennis van grootstedelijke materie"

Klaas De Scheirder Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA).

In Antwerpen gaat het OCMW een privé-onderzoeksbedrijf inschakelen om na te gaan of (kandidaat-)leefloners eigendommen en/of inkomsten hebben in hun land van herkomst, indien het gaat om een land dat gegevens daarover niet graag deelt zoals Marokko of Turkije.



De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) begrijpt het initiatief, maar vindt het niet de taak van elke stad of gemeente om een manier te zoeken om aan die gegevens te komen. Het wil daarom dat de federale overheid zich hiervoor inzet. Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) begrijpt de houding van de VVSG niet en schrijft dit opiniestuk:

Dat deze manier van werken enig stof zou doen opwaaien, was voorspelbaar. Het sp.a/Groen 'kartel-in-wording' kantte zich meteen tegen de maatregel. Ze hebben het over de stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen. Een zoveelste electoraal spelletje. Door deze maatregel schakelen we de controle op bronnen van inkomsten eindelijk gelijk voor iedereen. Ongeacht zijn of haar (dubbele) nationaliteit.



Als OCMW-voorzitter vraag ik mijn land- en stadsgenoten om solidariteit. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik er alles aan doe om te garanderen dat die solidariteit ook effectief nodig is. Dit heeft niks te maken met de origine van de leefloners. Het heeft alles te maken met de weigering of onmogelijkheid van bepaalde landen om gegevens door te geven.

In Nederland bestaat dit systeem al langer en daar zijn de resultaten opvallend: 1 op 3 aanvragers pleegde fraude. Ik ga niet speculeren over resultaten in Vlaanderen, maar kan iemand zich oprecht kanten tegen een gelijke controle voor iedereen?



De VVSG kon dat deze morgen blijkbaar moeiteloos op Radio1. Bij monde van een medewerker verklaarde de VVSG de maatregel zo goed als overbodig. Daarvoor haalde ze het lage fraudecijfer aan bij leefloners dat amper op 5 procent ligt. Daarmee geeft de VVSG nog maar eens blijk van het stuitend gebrek aan kennis van de grootstedelijke materie.



Vijf procent leefloonfraude staat voor Antwerpen alleen gelijk aan een bedrag van 8 miljoen euro. Geen peulschil. De sociale fraude in Antwerpen bedraagt overigens en gelukkig slechts 1 procent. Dankzij een doorgedreven systeem van controle en pre-screening. Dat is er nog steeds 1 te veel, voor alle duidelijkheid. Maar over deze vorm van fraude -via vastgoed in het buitenland- bestaan gewoonweg geen cijfers in Vlaanderen.

De VVSG heeft dus geen enkel referentie voor haar statement, maar keldert wel een initiatief dat het probleem in kaart kan brengen. Dat vind ik als OCMW-voorzitter van de grootste Vlaamse stad ronduit hemeltergend. Een goede opsporing van fraude kan in Antwerpen de wachtlijsten voor sociale woningen doen krimpen. Het kan mensen die al jaren onterecht een sociale woning of uitkering hebben, uit de sociale zekerheid weren.



Als we ook maar in de buurt komen van de cijfers die Nederlands onderzoeksbureaus halen, dan gaat het over een besparing van miljoenen euro's voor de stad en de federale overheid. Geld dat rechtstreeks naar de zwaksten in onze samenleving vloeit. Naar mensen die er recht op hebben. Ik stel met verbijstering vast dat de VVSG dit afkeurt. Aan de vele vragen om informatie van andere steden te beoordelen, sta ik daar niet alleen in.