OPINIE: "De vier ministers van Mobiliteit maken er een janboel van" Eugeen Van Aerschot, auteur van rijbewijshandboeken, is voorstander van een herfederalisering Eugeen Van Aerschot

08 augustus 2018

14u05 0 Verscheidene kopstukken van de MR hebben in een open brief bepleit om bepaalde bevoegdheden weer over te hevelen naar het federale niveau. Als auteur van de website gratisrijbewijsonline.be en van rijbewijshandboeken, meen ik dat dit wat mobiliteit betreft absoluut noodzakelijk is. Verkeersveiligheid is te belangrijk om dit in handen te geven van vier ministers, die er elk met hun eigen regels een janboel van maken.

België is een speldenkop groot, maar heeft dus vier ministers die bevoegd zijn voor mobiliteit: François Bellot (MR) op federaal vlak, Ben Weyts (N-VA) in Vlaanderen, Pascal Smet (sp.a) in Brussel en Carlo Di Antonio (cdH) in Wallonië. Jarenlang hebben deze vier ministers elk hun eigen nieuwe regels aan de wegcode toegevoegd, vaak zonder voldoende na te gaan welke impact dit heeft op andere verkeersregels. Daardoor is de Belgische wegcode een tekst geworden waarin een kat haar jongen niet meer terugvindt. Een document met vaak onduidelijke en bij momenten zelfs tegenstrijdige bepalingen, die dan weer worden opgelapt.

Ook de politiek beseft dat onze wegcode een hutsepot geworden is en belooft nu al tien jaar lang deze grondig te herzien. Dé basis voor verkeersveiligheid zijn immers duidelijke, heldere en begrijpbare verkeersregels. Maar sinds elk gewest zijn eigen minister voor Mobiliteit heeft, is de situatie alleen maar verergerd.

Was het nu 70 of 90?

Zo heeft Vlaams minister Ben Weyts beslist dat de maximumsnelheid op de gewone wegen in Vlaanderen sinds 1 januari vorig jaar 70 kilometer per uur is, terwijl zijn andere gewestcollega’s verkozen om het op 90 km/u houden. Het resultaat is dat een bestuurder nu niet alleen de verschillende snelheidsregels moet kennen, maar ook nog eens goed moet nagaan in welk gewest hij aan het rijden is.

Tot voor kort kon een leerling die twee identiek dezelfde fouten maakte, in Vlaanderen gebuisd zijn en in Brussel grootste onderscheiding halen Eugeen Van Aerschot

Helemaal chaotisch is het behalen van een rijbewijs. Het rijbewijs op zich is federale materie, maar de opleiding is dan weer regionaal. Wie sinds 1 juni 2017 in Vlaanderen een zware fout maakt op z'n theorie-examen, verliest meteen 5 punten. Dat heeft minister Weyts blijkbaar zonder overleg beslist. Een kandidaat-bestuurder die twee van dergelijke fouten maakt, behaalt dus een onvoldoende (je moet minstens 41 op 50 scoren om te slagen). Maar als diezelfde leerling zijn examen ging afleggen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - wat uiteraard mag - en daar identiek dezelfde fouten maakt, dan behaalde hij tot voor kort 48 op 50 of grootste onderscheiding. Het heeft maanden geduurd vooraleer ook Waals minister Di Antonio (1 januari 2018) en Brussels minister Smet (30 april 2018) de 5 punten-vragen hebben ingevoerd. Hadden de gewestministers niet beter op voorhand rond de tafel gezeten en dit systeem gelijktijdig ingevoerd?

0, 3, 6 of 9 maanden

Ook op het vlak van de praktijkopleiding is de situatie ronduit ridicuul. Een leerling in Vlaanderen moet - ongeacht welke soort voorlopig rijbewijs hij heeft - negen maanden oefenen voor hij zijn praktijkexamen mag afleggen. Blijkbaar hebben kandidaat-bestuurders in Wallonië de praktijk sneller onder de knie, want zij mogen hun examen al na drie maanden afleggen. En wie vanaf 1 november 2018 zijn praktijkexamen wil afleggen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet - afhankelijk van het voorlopig rijbewijs dat hij heeft - negen, zes óf drie maanden wachten. Als extraatje is er echter ook de mogelijkheid om je examen af te leggen zónder eerst te oefenen.

Een kandidaat-bestuurder is vrij om te kiezen in welk gewest hij zijn praktijkexamen gaat afleggen. Maar herinner je de artikelen over een Vlaamse leerling die in Brussel geslaagd was voor zijn praktijkexamen, maar van z'n gemeente toch geen definitief rijbewijs kreeg. Omdat hij nog geen negen maanden geoefend had.

EHBO, maar niet voor iedereen

En daar stopt het niet. In Vlaanderen moeten kandidaat-bestuurders sinds enige maanden een risicoperceptietest afleggen aan het begin van het praktijkexamen. In Brussel wordt dit pas ingevoerd op 1 november. In dat laatste gewest zullen leerlingen in de toekomst ook een EHBO-test moeten afleggen. Vlaanderen heeft dan weer een terugkommoment voor bestuurders die hun definitieve rijbewijs al gehaald hebben. Andere gewesten reppen daar niet over.

De gewestministers maken niet alleen hun eigen regels, maar liggen soms ook nog eens in de clinch met federaal minister Bellot. In een artikel dat op 4 oktober 2017 op HLN.be verscheen, lezen we: "Dat de federale overheid de gemeenten vraagt de nieuwe Vlaamse regels rond de rijopleiding te negeren, is du jamais vu." Sommige gemeenten in Vlaanderen volgen de voorschriften van de federale minister, terwijl andere gemeenten dan weer het standpunt van minister Weyts volgen. Verwarring ten top.

Ook over de drie jaar wachttijd voor kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs hebben laten vervallen, was het oorlog. Weyts kondigde in de media aan dat hij dit absurd vond - waarin hij gelijk heeft - en dit voor Vlaanderen had afgeschaft, terwijl Bellot voet bij stuk hield en zei dat dit zíjn bevoegdheid is. Bellot won deze strijd.

Samengevat: de vier ministers van Mobiliteit in dit land hebben de voorbije jaren voldoende bewezen dat de regionalisering van dit domein absoluut niet werkt.