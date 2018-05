OPINIE: "De twintigduizend kuikens die op Zaventem uitgedroogd, gegrild en vergast werden in hun transportcontainer vormen slechts het topje van de ijsberg" Hermes Sanctorum is onafhankelijk Vlaams parlementslid en verzet zich tegen dierenleed Hermes Sanctorum Ingrid De Vos

09 mei 2018

19u26 0 Zondagavond werden twintigduizend kuikens vergast op de luchthaven van Zaventem. Het verhaal leidde tot veel verontwaardiging. De diertjes hadden bij de huidige zomertemperaturen gedurende twee dagen in een container vastgezeten, zonder eten of drinken. Uiteindelijk werd hun container in plastiekfolie gewikkeld en gevuld met CO2.

Je vraagt je af wat het meest schokt. Dat de dieren langzaam levend werden gekookt om dan te stikken? Of dat levende kuikens over duizenden kilometers mogen worden vervoerd alsof ze pakjes zijn van Amazon? Dat het exportbedrijf in kwestie zich niet bekommerde om die ene lading, hoeft niet te verbazen. Elk jaar worden er zo’n 135 miljoen levende dieren vanuit ons land geëxporteerd. De overgrote meerderheid daarvan (meer dan 100 miljoen) zijn trouwens kuikens die minder dan 72 uur voor hun transport geboren werden.

Bij die astronomische aantallen mag het geen verrassing zijn dat een container eens dagenlang blijft staan op de tarmac. Het duurt vaak uren vooraleer kuikens worden geladen in een vliegtuig, ook bij vrieskou of een hittegolf. Overigens: tijdens passagiersvluchten over lange afstanden reizen kuikens vaak mee naast uw bagage.

Wereldhandel in levende dieren leidt onvermijdelijk tot grote gruwel. En hoewel we die wereldhandel vanuit Vlaanderen of België niet zullen kunnen stoppen, doet onze regering net zijn best om méér levende dieren te vervoeren naar steeds verdere bestemmingen. Het aantal levende dieren voor export is verdubbeld over de laatste tien jaar.

Zo sloot België in 2015 een akkoord met Turkije om levende dieren te mogen leveren. Het traject dat de vrachtwagens afleggen over de weg kan oplopen tot 28 uur bij ondraaglijke temperaturen, expliciet toegestaan bij wet. De federale landbouwminister Willy Borsus klopte zichzelf op de borst dat hij de deal met Turkije had bekomen, waarbij zelfs Turkse inspecteurs werden uitgenodigd naar ons land om Belgische runderen te keuren. Het sluiten van nieuwe akkoorden voor meer export is voor de regering een prioriteit, de budgetten hiervoor worden zelfs verdubbeld. Het leed overkomt de dieren dus niet zomaar. Het is het resultaat van politiek, ondersteund met belastinggeld.

Aan de Turkse grens stond een vrachtwagen met runderen meer dan twee weken vast in een verzengende hitte, omdat de documenten niet in orde waren. Hermes Sanctorum

Nog geen zes maanden na de Turkse deal stonden de eerste runderen vast aan de grens met Turkije omdat de documenten niet in orde waren volgens de autoriteiten. De dieren bleven meer dan twee weken in de vrachtwagen, in de verzengende hitte. Het toestaan en zelfs politiek aanmoedigen van ellenlang transport met levende dieren maakt die verschrikkingen mogelijk.

Soms haalt een incident het nieuws, net als de twintigduizend kuikens die dit weekend uitgedroogd, gegrild en vergast werden in hun transportcontainer. Ze vormen slechts het topje van de ijsberg. De 135 miljoen andere dieren die jaarlijks op export worden gezet, zijn er niet veel beter aan toe. Met dank aan onze regering.