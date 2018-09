OPINIE. "De duizenden reacties op de Facebookpagina van Theo Francken moeten niet onderdoen voor die bij Schild & Vrienden" "Deze heisa toont eens te meer aan hoe ver de grenzen van politiek fatsoen in ons land zijn verlegd" Youssef Kobo

07 september 2018

08u00 0 Youssef Kobo is Antwerps CD&V-politicus en gewezen kabinetsmedewerker.

Dat de Pano-reportage van afgelopen woensdag nog lang zal blijven nazinderen spreekt voor zich. Op weergaloze wijze werd het fabeltje van Schild & Vrienden als onschuldige organisatie die claimt op te komen voor Vlaamse waarden doorprikt.

Het verhaal van een groep ontspoorde jongens die gewoon zwaar uit de bocht zijn gegaan werd snel ontkracht. De internationale contacten met extreemrechtse bewegingen in Europa en de Verenigde Staten, tot zelfs een ontmoeting met de autoritaire Hongaarse president Viktor Orban en de foto’s waar leden uitpakken met hun wapenarsenaal, doen alvast het ergste vermoeden.

Het meest opmerkelijke aan de hele heisa die is ontstaan rond S&V is dat de voltallige Vlaamse intelligentsia blijkbaar een reportage nodig had om te ontdekken dat Schild & Vrienden een extremistische beweging is met een bedenkelijke agenda. Het dagelijks bashen van moslims, vluchtelingen en de LGBT-gemeenschap, alsook hun weemoed naar een zuiver Vlaams volk, deed bij velen geen belletje rinkelen. Het toont eens te meer aan hoe ver de grenzen van politiek fatsoen en wat maatschappelijk gangbaar is in ons land zijn verlegd in de afgelopen jaren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN