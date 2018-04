OPINIE Bianca Debaets: "Sociale woningen trekken geen armoede aan, integendeel" Bianca Debaets is Brussels staatssecretaris voor gelijke kansen en gemeenteraadslid in de stad Brussel. Bianca Debaets

10 april 2018

17u08 1

“Mijn vader werkte sinds 1965 in de mijnen. Toen hij in 1970 een sociale woning toegewezen kreeg, is ons gezin kunnen overkomen. (…) Ik heb er heel mooie herinneringen aan. Het was een fijne tijd. Die ervaringen leggen de basis voor je verdere persoonlijke ontplooiing en carrière.” Zesentwintig jaar later studeerde dit jongetje summa cum laude af in chirurgie en vandaag is hij wereldtop in de strijd tegen pancreaskanker, één van de meest dodelijke ziektes.

Baki Topal is maar één van de vele Belgen die in een sociale woning opgroeiden en zichzelf kon opwerken in de maatschappij, mede dankzij de kansen die onze maatschappij biedt. Ik moest aan hem denken toen vorige week enkele liberale kopstukken een bouwstop op sociale woningen in Brussel Stad eisten. Een vreemd standpunt, gezien de liberalen zelf in het stadsbestuur zitten en de bouw zelf mee afgesproken hadden, maar het is ook gebaseerd op een misvatting.

Want het is niet zo dat sociale woningen armoede aantrekken, integendeel ze verheffen mensen net uit de armoede. Het risico op armoede na de toewijzing van een sociale woning daalt met maar liefst 40%. Dat is logisch ook: een degelijk en betaalbaar dak boven je hoofd is geen bijkomstigheid maar eerder een noodzaak om je zelf te kunnen ontplooien en je kinderen kansen te geven in een gezonde en goede omgeving op te groeien, zoals de familie Topal meemaakte. Arm zijn is geen terminale diagnose: je kunt er uit raken. Maar dan moeten beleidsmakers er ook in geloven en bereid zijn een minimum aan inspanningen te doen.

Net daarom begrijp ik heel goed dat de liberale kopstukken van Brussel Stad pleiten voor meer spreiding van sociale woningen over het héle Brusselse gewest. Maar dan hoop ik dat ze eindelijk eens de liberale burgemeesters van bijvoorbeeld Ukkel en Etterbeek aanspreken en hen overtuigen om beter te doen. In Ukkel is 4,6% van het woningpatrimonium een sociale woning, terwijl het gemiddelde in het Brusselse gewest 7,3%. In Etterbeek is het percentage de afgelopen jaren zelfs gedaald van 6% naar 5,8%. Al vraag ik me wel af hoe je ze gaat overtuigen als je zelf eerst onterecht claimt dat sociale woningen armoede aantrekken. Ofwel zijn sociale woningen een goed instrument en moet je er in investeren ofwel vind je dat niet, maar dan moet je het ook anderen niet proberen aan te praten.

Het risico op armoede na de toewijzing van een sociale woning daalt met maar liefst 40% Bianca Debaets

Terwijl veel Brusselse gemeentes wél investeren in nieuwe sociale woningen en de renovaties van het bestaande patrimonium, laten liberale beleidsmakers hier vaak steken vallen. Achterliggend zie ik ook een lelijke reflex: mensen met minder middelen proberen uitspelen tegen de middenklasse is weinig koosjer. De Brusselaars liggen niet wakker van de (hoeveelheid) sociale woningen in hun wijk: ze willen vooral een proper, veilig en groen centrum (in plaats van de chaotische en gure voetgangerszone die er nu ligt) en efficiënte, duidelijke dienstverlening van hun stadsbestuur, in tegenstelling met de warrige communicatie - nu ook weer met de sociale woningen - en vage beloftes die we al een paar jaar meemaken.

Een stop op sociale woningen lost met andere woorden noch de stadsvlucht noch de kansarmoede op. Wel een sterk gecoördineerd beleid met veel aandacht voor goed gemengde huisvesting en groene en veilige openbare ruimte.