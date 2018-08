OPINIE: "Als we niet in het Amerikaans systeem willen terechtkomen, moet hospitalisatieverzekering een grondrecht worden" Aaron Ooms is voormalig jongerenvoorzitter en nu militant van sp.a Aaron Ooms

09 augustus 2018

19u17 0 Goed nieuws voor de winst van de verzekeraar: de premies van hospitalisatieverzekeringen mogen opnieuw stijgen. Niet onbeperkt – stel je voor – als je minderjarig bent kan die alvast met bijna zeven procent stijgen. Een ziekenhuisopname in een meerpersoonskamer mag voortaan ook wat meer kosten. Dat zo'n toename veel minder goed nieuws is voor iedereen die ooit in het ziekenhuis terechtkomt, hoeft geen verdere uitleg.

Het resultaat zal een verdere groei zijn, niet alleen van de winst van verzekeraars, maar vooral een groei van personen die hun rekeningen niet langer kunnen betalen. Nog meer mensen zullen niet langer in staat zijn om bovenop alle andere kosten een hospitalisatieverzekering te nemen. Wanneer je dan in het ziekenhuis terechtkomt - iets wat iedereen wel eens overkomt - zullen de kosten uit de pan swingen.



Medische index

De stijging komt er vanuit ‘de medische index’: de kosten in het ziekenhuis stijgen dus moeten de winsten (gemaakt op miserie van mensen) blijkbaar ook stijgen. Een bijzonder wrange redenering, afkomstig van een regering die bij de start van de regeerperiode weigerde om de lonen te laten meestijgen met de kosten.

Twee vliegen in een klap

Het is hoognodig om een stap vooruit zetten in de ontwikkeling van ons sociaal- en zorgmodel, een stap dichter naar zorgzekerheid. En daar kan de verplichte ziekteverzekering bij mutualiteiten soelaas bieden. Ze hebben de nodige expertise, bieden het aan als extra verzekering, en hebben bovendien het juiste doel voor ogen: zorg zo toegankelijk mogelijk maken.

Zo slaan we twee vliegen in één klap. Enerzijds zorgen we ervoor dat iedereen verzekerd is voor een opname in het ziekenhuis. Daardoor eindigt niemand met een schuldenberg na wat brute pech. Anderzijds besparen we kosten doordat winst maken niet langer het doel is. In 2016 maakte DKV, de grootste privéverzekeraar op het vlak van hospitalisatie, een nettowinst van 36,5 miljoen euro. Desondanks besloot de Nationale bank vorig jaar dat DKV haar premies voor hospitalisatie kon verhogen omdat de kosten van de verzekering niet langer opwogen tegen de winstmarge. Daar komt de recente verhoging nog eens bovenop. Een volledige inkanteling van de hospitalisatieverzekering zal een extra investering betekenen voor de overheid. Maar wat we hierdoor op lange termijn winnen in het bestrijden van armoede en uitsparen aan niet-betaalde schulden, systemen van schuldbemiddeling of extra kosten is vele keren groter. Investeren in zorgzekerheid betekent keuzes maken, maar zelfs puur cijfermatig is dit de juiste keuze.

Zorgzekerheid als grondrecht

Voorlopig blijft het oorverdovend stil op regeringsniveau. Is het een fundamentele liefde voor alles wat privé is in combinatie met afkeer voor alle sociale fundamenten, door socialisten opgebouwd, dat ervoor zorgt dat de huidige regering dit zelfs niet overweegt?

Het opnemen van de hospitalisatieverzekering in het publieke systeem van ziekteverzekering zou een stap zijn richting zorgzekerheid, iets wat we dringend als grondrecht moeten gaan beschouwen. Dat we vandaag zelfs voor basiszorgen een, steeds duurdere, private verzekering nodig hebben, moeten we omkeren. Tenminste als we niet terecht willen komen in het Amerikaans systeem. Na een hospitalisatie – sowieso niet evident – zou je nooit bezorgd mogen zijn over de rekening die nog volgt.