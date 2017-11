OPINIE: "Acties als "Koop vandaag uw huisdier met 21% korting" moeten we veroordelen, impulsaankopen van dieren kunnen dramatisch aflopen" "Laat u niet verblinden door de Black Friday-korting, want er ligt een verpletterende verantwoordelijkheid bij uzelf", waarschuwt Sabine Vermeulen, Vlaams parlementslid voor N-VA. Sabine Vermeulen

11u13 7 rv Sabine Vermeulen Na Halloween is nu ook Black Friday overgewaaid uit Amerika naar onze contreien. Een nieuwe artificiële dag waarop shopverslaafden zich kunnen uitleven en handelaars met gigantische kortingen uitpakken. Een omzetstijging is de handelaars op deze dag gegund. Echt waar. Ook voor de consument zijn superkortingen leuk meegenomen nu Sinterklaas en Kerstmis voor de deur staan. Ik gun elk zijn koopje en elke handelaar een reuze omzet, behalve die ene handelaar uit Zellik en een paar van zijn concurrenten.

Dat een hondenhandelaar uitzonderlijk doorlopend open is op Black Friday kan ik nog net aanvaarden. Want je weet nooit dat je in de afdeling 'toebehoren' het koopje van je leven kan doen: die mooie leiband met studs voor je boxer of dat decadente balletpakje voor je chihuahua dat je je op deze dag wel kan veroorloven.

Vergeet het! Dat koopje zal je niet kunnen scoren in Zellik, want er wordt geen korting voorzien op goederen. Wel op dieren. Enkel op dieren. “Koop uw huisdier met 21% korting. Enkel geldig op Black Friday. Deze korting is uitsluitend geldig bij aankoop van het dier. Vergeet de code “Black” niet te vermelden!”, lees ik op de website van de dierenhandelaar.

Dergelijke acties werken impulsieve aankopen in de hand. We moeten die praktijken veroordelen. Impulsaankopen van dieren kunnen ronduit dramatisch zijn. Ik denk dat niemand de personen te eten wil geven die vinden dat hun droompuppy niet meer past bij het gezin zodra de hond opgroeit. De hond is dan opeens te wild, te groot of het koertje is te klein geworden.

Ook de monden van vakantiegangers die plots allergisch zijn geworden aan hun huisdier, willen we niet voeden. De asielen puilen helaas uit van droomhonden die opeens voor allergische reacties blijken te zorgen.

Ik denk dat niemand de personen te eten wil geven die vinden dat hun droompuppy niet meer past bij het gezin zodra de hond opgroeit Sabine Vermeulen

Vlaanderen investeerde in een campagne om impulsaankopen van huisdieren te ontmoedigen. 'Minoes, een fantastisch cadeau' en 'Max, een hond voor het leven' zijn twee knap gemaakte filmpjes die de consument moeten aanzetten om na te denken vooraleer hij zomaar een huisdier koopt, en ook moet aanzetten om niet zomaar over te gaan tot de aanschaf van een diertje met Black Friday-korting. Er ligt een verpletterende verantwoordelijkheid bij uzelf, als toekomstig honden- of katteneigenaar, indien u verblind geraakt door de black friday korting en huiswaarts keert met dat wollig dotje, terwijl u langskwam om een kattenkrabpaal met korting te scoren voor mémé's nieuwjaar. De krabpaal ben je kwijt aan oma, maar dat bolletje wol blijkt al snel een uit de kluiten gewassen Newfoundlander van 65 kilo te worden, een ras dat helemaal niet bij u past. “Ze worden toch zo snel groot”, nietwaar?

Informeer je

Een huisdier is voor ons geestelijk welbevinden van groot nut. Ikzelf zou een hond in mijn leven niet willen missen, want mijn vrolijkheid wordt instant opgekrikt. Ook als die tegen mijn vers gewassen witte broek opspringt. Maar als je niet van wassen houdt, koop dan geen energiek ras. Als je niet van haren op je tapijt houdt, denk aan een naakthond. Hou je niet van wandelen, dan past die luie Newfoundlander misschien toch wel bij jou.

Een hond koop je niet op kleur of fluffy-gehalte, maar je kiest een ras dat bij je past. En dat vraagt wat kennis en vooronderzoek. Het internet ligt aan je voeten, gebruik het vooraleer je een lukraak gekozen puppy aan diezelfde voeten legt. Een degelijke hondenkweker kan je ook bijstaan met raad over het ras dat bij je past.

Laat Black Friday een mooie dag worden voor vele handelaars, maar laat het geen zwarte dag worden voor de puppy's die maar kortstondig zullen genieten van een warme mand.