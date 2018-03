Ophef om voyeuristisch internetforum: Hogeschool Gent dient klacht in voor filmen van vrouwen in kleedkamer BCL Ken Standaert Sam Ooghe

10 maart 2018

11u49

Bron: Eigen berichtgeving, NOS 0 Bij de honderden voyeuristische beelden die eerder deze week zijn opgedoken van vrouwen - waaronder het Nederlandse handbalteam - in sauna’s, zwembaden en andere openbare plekken zit ook een Belgisch ‘decor’. Een van de plaatsen waar stiekem vrouwen zijn gefilmd terwijl ze zich aan het omkleden of douchen zijn, is mogelijk de sporthal van de Hogeschool in Gent. De Hogeschool heeft ondertussen klacht ingediend tegen onbekenden.

De Hogeschool heeft klacht ingediend voor de verspreiding van verscheidene filmpjes van douchende vrouwen. Dat heeft de lokale politie van Gent bevestigd aan onze redactie. Volgens de Nederlandse NOS-journalist Joost Schellevis zouden er minstens 12 'Gentse' filmpjes circuleren op internet.

"We hebben het vannacht vernomen en hebben vanochtend meteen een klacht ingediend", aldus woordvoerder Johan Persyn. Of de beelden daadwerkelijk op de campus Schoonmeersen zijn gemaakt en hoe ze zijn gemaakt maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek. "In alle geval lijkt het er wel zo op en dus hebben wij ook onmiddellijk alle zaalwachters de opdracht gegeven om te controleren of er geen camera's zijn opgehangen en ook om extra alert te zijn om onze bezoekers hun privacy te garanderen. We krijgen immers zo'n 5 à 6.000 bezoekers per week op bezoek, internen en externen. Dergelijke incidenten willen we uiteraard vermijden en we nemen de privacy van onze bezoekers zeker en vast ter harte."

Het was Schellevis die bij zijn onderzoek naar het voyeuristische internetforum de plek op het spoor kwam. Via een oproep op Twitter ging hij op zoek naar een van de plaatsen die te zien zijn op de website, waar stiekem gemaakte beelden van vrouwen gedeeld worden. Een plastic bekertje van het Belgische biermerk Grisette op het rekje boven de lavabo deed hem vermoeden dat het om een locatie bij ons ging.

Does anybody recognize this shower room? (https://t.co/hF575wx88O) A man hides behind a door to film showering women and publish them on the web. Please RT pic.twitter.com/FXsDoUpMu2 Joost Schellevis(@ Schellevis) link

Een andere Twitteraar herkende de douches en ging voor de zekerheid foto’s nemen in Gent om de twee met elkaar te vergelijken: de kenmerkende blauwe tegels laten er inderdaad weinig twijfel over bestaan dat het wel eens om het sportcomplex van HOGent zou kunnen gaan. “Het zijn doucheruimten van een zaal waar vechtsporten worden gegeven”, tweette de journalist daarna.

Seems to be the place in the pictures: pic.twitter.com/nWieR1fb1R codedor(@ codedor) link

De vermoedelijk Belgische beelden zijn opgedoken op een voyeuristisch internetforum, waar in Nederland momenteel grote ophef over is. Op de website worden duizenden foto’s en video’s gedeeld. Enerzijds door mannen die stiekem vrouwen filmden terwijl ze zich omkleedden of douchten in sauna’s, kleedhokjes, hotelkamers of zwembaden, maar ook van gehackte bewakingscamera’s en gestolen smartphones. Zo werd een film van het Nederlandse handbalteam -waarop de vrouwen helemaal naakt te zien zijn- al meer dan 10.000 keer bekeken. Het forum is eenvoudig te vinden en iedereen kan zich zomaar registreren.

170.000 leden

Op het forum zijn liefst 170.000 leden geregistreerd. In totaal zijn al meer dan 200.000 berichten geplaatst. Geïnteresseerden kunnen klikken in categorieën als ‘dressing room’, ‘pee video’s’ en ‘shower footage’. Een betalend luik -wie zelf naaktfoto’s van vrouwen deelt, mag er gratis in- van de site heeft 35.000 berichten.

In Nederland is de jacht op de beheerders alvast begonnen. En ook de Belgische Twitteraar die de douches ‘ontdekte’ laat weten dat de politie op de hoogte is. ”Als je er herkenbaar op staat kun je op basis van het portretrecht eisen dat het wordt weggehaald”, zegt ict-jurist Arnoud Engelfriet aan NOS. De nieuwe Europese privacywet die in mei ingaat biedt bovendien extra mogelijkheden om privé-informatie uit van het net te halen. Al rest nu de vraag of het forum ook meewerkt aan het offline halen van beelden. De website wordt immer gehost in de Verenigde Staten, en daar gelden andere regels. “Met de nieuwe privacywet wordt het wel makkelijker om actie te nemen tegen buitenlandse sites”, zegt Engelfriet.

Police are coming in tomorrow, found the specific locker room with warden here ... Yikes. codedor(@ codedor) link