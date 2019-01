Ophef om Antwerpse rapper die tienerpooier verdedigt in nieuw lied: “Hij had geen optie” AW

06 januari 2019

13u00

Bron: VRT NWS 0 De lancering van het nieuwste lied van Antwerpse rapper Soufiane Eddyani gaat niet onopgemerkt voorbij. De boodschap van Eddyani kan niet iedereen bekoren: “Ziek mannetje”. In ‘Amigo’ neemt Eddyani het nogmaals op voor zijn vriend Bilal ‘Moreno’ A., een tienerpooier die momenteel zijn straf uitzit voor gedwongen prostitutie van een vijftienjarig meisje.

“Hij had geen optie, hij was broke (blut). Op de plank was er geen brood”, vergoelijkt Eddyani de daden van zijn kameraad. Alsof populaire rapper Moreno het slachtoffer is: “Gepakt door het systeem”.



Politieke verontwaardiging

“Dit krijg je niet uitgelegd. Kinderverkrachting relativeren, de straf onverdiend noemen en bij kinderen om steun bedelen voor je crimineel vriendje. Om ziek van te worden”, zo schrijft Zuhal Demir (N-VA) verontwaardigd in een Twitterbericht. Ze vervolgt in een tweede bericht: “Zijn amigo had niets in de frigo, dus duwde hij kinderen in de prostitutie om zijn weed te betalen. En of we nu alstublieft begrip willen hebben? Ziek mannetje!”.

Demir waarschuwt radio-en televisiezenders om zijn nummer niet te draaien: “Zijn publiek bestaat vooral uit pubers, meisjes, vaak ook kwetsbaren. Aan hen vraagt hij nu om die kinderverkrachting en die loverboypraktijken te relativeren. Dat vind ik ziekelijk.” De voormalige staatssecretaris voor Gelijke Kansen haalt op Facebook daarbij nog zwaar uit naar kinderzender Ketnet: “Waarom wordt een rapper die een kinderverkrachter steunt op Ketnet gepromoot?”.

Gwendolyn Rutten (Open Vld) is het helemaal eens met de boodschap van Demir: “Zo ga je niet met meisjes en vrouwen om. Niemand. Nooit. Nergens”. Ook minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) veroordeelt “ten stelligste” het nieuw lied. “De praktijken van tienerpooiers zijn een onderbelicht, maar erg groot probleem. De slachtoffers zijn kwetsbare meisjes, vaak nog zeer jong, die in de prostitutie worden gedwongen”, zegt Peeters. “Eddyani zou beter zelf eens gaan praten met de slachtoffers van deze vorm van prostitutie. Dan zou hij beseffen dat er absoluut geen begrip op te brengen is voor tienerpooiers”, besluit Peeters.

‘Amigo’ Eddyani, je boodschap is fout. Heel erg fout. Zo ga je niet met meisjes en vrouwen om.

Niemand. Nooit. Nergens.



Iedereen heeft altijd de keuze om het juiste te doen.



#FreeMoreno

‘Amigo’ is het vervolg van een heuse sociale mediacampagne waarbij Soufiane Eddyani (19) het opneemt voor zijn vriend Bilal A. (20). Bilal, beter bekend als rapper Moreno, werd in 2016 veroordeeld omdat hij een vijftienjarig meisje in de prostitutie dwong. Eddyani vindt het niet eerlijk dat zijn vriend achtervolgd wordt “door één mediazaak”. Eddyani deelde zijn ongenoegen in een bericht op Instagram met de #FreeMoreno. Het bericht werd op één dag tijd meer dan 20.000 geliket.