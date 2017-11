Ophef in Wallonië want de sint heeft plots geen kruis meer op zijn mijter FT

Bron: RTL & La Libre 793 RV De kleurprent van Solidaris, het socialistische ziekenfonds in Wallonië. In Wallonië is ophef ontstaan nadat het socialistische ziekenfonds Solidaris er kindertekeningen uitdeelt van een sint zonder kruis op de mijter. Naar eigen zeggen om "geen enkel kind uit te sluiten". Sommige ouders reageren misnoegd.

Het ziekenfonds lanceerde deze week een kleurwedstrijd naar aanleiding van 6 december, het feest van de goedheilige man. Kinderen kunnen de zwart-witprent inkleuren en terugbezorgen. Alleen, de sint is niet zoals hij er normaal uitziet: het kruis op de mijter werd vervangen door een bol. Dat ontdekte Olivier, papa van een tweeling uit Henegouwen.

"Ik kreeg plots telefoon: 'Papa, er is iets vreemds met de sint', zeiden ze me. 'Er staat geen kruis op zijn mijter'." Aan RTL zegt de vader een beetje geshockeerd te zijn: "Ik ben geen praktiserende christen - niet meer alleszins -, maar ik vind het wel gek dat deze keuze de aloude traditie van Sinterklaas ondermijnt. We mogen hier al niet meer spreken over de kerstmarkt, maar moeten nu 'Winterpret' zeggen. Als ze nu ook aan Sinterklaas raken, gaat het toch wel erg ver. Straks is er van de sint misschien helemaal geen sprake meer."

Volgens de woordvoerder van Solidaris is de keuze echter logisch: "Zo voelt geen enkel kind zich uitgesloten. Het feest van Sinterklaas is vandaag de dag geen religieus feest meer, maar wel een feest voor álle kinderen, gelovig of niet-gelovig."

De burgemeester van Dinant gaat niet akkoord: "Indien Solidaris de sint wil gebruiken om aan marketing te doen, moet ze de heilige man respecteren zoals hij eruitziet en niet veranderen", zegt hij. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) spreekt van "discriminatie".

Stadsscholen Antwerpen

Ook in Vlaanderen was er al eens commotie rond de kledij van Sinterklaas. Zo vaardigde de stad Antwerpen in 2008 een richtlijn uit die de sint verbood nog langer religieuze symbolen te dragen. Volgens Frank Noten, toenmalig directeur van het stedelijk onderwijs in Antwerpen, "moeten scholen de religieuze neutraliteit respecteren". Hij nuanceerde die uitspraak uiteindelijk en stipte aan dat elke school zelf mocht kiezen hoe ze de maatregel invulde.