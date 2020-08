Ophef bij dierenorganisatie: zeeleeuw ingezet als trekdier voor kinderplezier in Belgisch park Jedidja Tack

12 augustus 2020

15u39

Bron: Metrotime, sudinfo 12 Op sociale media is ophef ontstaan nadat een filmpje opdook over twee zeeleeuwen die doelbewust worden ingeschakeld als attractie om kinderen voort te trekken. Het incident vond plaats in ons land. Dat meldt de Franse dierenrechtenorganisatie ‘C’est assez’ via Facebook.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sinds zondag circuleert een opvallende video, gefilmd door een bezoeker van het Mont Mosan-park nabij Hoei (provincie Luik), waarop te zien is hoe twee zeeleeuwen drie kinderen animeren door hen in een bootje vooruit te trekken. De Franse dierenrechtenorganisatie ‘C’est assez’ eist naar aanleiding van deze praktijken dat het park de attractie per direct stopt.

‘C’est assez’ stelde daarom een modelbrief op die dierenliefhebbers rechtstreeks kunnen richten aan het park. “Ik ben diep teleurgesteld en geschokt door een attractie waarbij zeeleeuwen worden gebruikt om kinderen voort te trekken. Ik vraag u om zo snel mogelijk te stoppen met dit soort activiteiten, want het versterkt alleen maar het ongemakkelijk gevoel van een dier in gevangenschap. Zeeleeuwen zijn wezens met emoties en horen allerminst aan de nek vastgebonden te worden om kinderen voort te trekken”, luidt de communicatie. De brief is ondertussen al honderden keren gedeeld op de Facebookpagina van het park.

Reactie park

De directeur van het Mont Mosan-park, Jean-Marc Vanberg, ontkent iedere vorm van dierenleed. “De zeeleeuwen worden niet mishandeld”, vertelde hij gisteren aan de redactie van La Meuse. “De zeeleeuwen worden niet gedwongen om bootjes te trekken, ze maken deze tochtjes uit vrije wil”, aldus Vanberg. “Ze komen uit zichzelf een ring halen die met een draad bevestigd is aan een bootje. Vervolgens plaatsen ze de ring in hun mond of om hun nek. Op ieder moment, wanneer ze dat willen, kunnen ze de ring loslaten”, legt de manager uit die de dieren zelf heeft getraind. “Ik ken mijn werk en mijn dieren. We houden van ze, we hebben geen enkele reden om ze slecht te behandelen”, besluit hij.

Maar ‘C’est assez’ is het daar niet mee eens en vindt deze praktijken “uit een andere tijd” niet langer aanvaardbaar. “Wat vroeger was toegestaan, choqueert nu. Wij accepteren niet meer dat dieren worden gebruikt voor het menselijk plezier”, aldus Christine Grandjean, woordvoerder van de dierenrechtenorganisatie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.