Opgevolgde geradicaliseerde imams de jongste twee jaar verdubbeld kv

09 april 2019

17u02

Bron: Belga 0 Het aantal radicale imams dat door de staatsveiligheid gevolgd wordt, is de jongste twee jaar verdubbeld. Dat blijkt uit gegevens die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens.

Uit gegevens van justitie blijkt dat er in 2016 37 radicale imams werden gevolgd door de veiligheidsdiensten. In 2017 liep dat tot op 85, meer dan het dubbele van het jaar voordien. Voor 2018 staat de teller op 72. In de periode 2012-2014 schommelde het cijfer rond de 30.

Pas is niet verbaasd dat deze week bekend raakte dat in de Grote Moskee van Brussel de eredienst nog altijd wordt verzorgd door een imam die door Saoedi-Arabië wordt gestuurd en dus ervan verdacht mag worden daar radicaalislamitische boodschappen te verkondigen: "Ik begrijp niet waarom de regering niet krachtdadiger optreedt tegen deze radicale imams en hen als ongewenste personen het land uitzet. Het is toch duidelijk dat zij met hun preken mee de desem vormen voor de verspreiding van het radicale islamisme in dit land. Als men dit fenomeen écht wil bestrijden en onder knie wil krijgen, dan ligt het toch voor de hand hen zo snel mogelijk te verwijderen".



Ook aan het fenomeen van de radicale moskeeën wordt volgens haar niets gedaan. Hun aantal schommelt al jaren rond de 50 eenheden en daar komt geen vermindering in. Het Vlaams Belang is ook hier van oordeel dat, wanneer de staatsveiligheid een moskee als radicaalislamitisch bestempelt, deze meteen ook door de overheid gesloten moet worden.

Uit het antwoord van Geens blijkt ook dat de staatsveiligheid in het kader van de opvolging van islamitische extremisme vorig jaar in 57 dossiers één of meerdere keren informatie heeft uitgewisseld met buitenlandse partnerdiensten. In 2017 was dat zelfs in 87 dossiers het geval.