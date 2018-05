Opgestapte CD&V-lijsttrekster in Borgerhout kiest voor N-VA: "Peeters maakte duidelijk dat coalitie met Groen en sp.a voorkeur had" TT HA

11 mei 2018

12u30

Bron: Belga 0 De onlangs opgestapte CD&V-lijsttrekster in het Antwerpse district Borgerhout, Eva Van Keer, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober op de derde plaats prijken op de districtslijst van N-VA. Dat zegt ze in De Standaard.

De 27-jarige bankmedewerkster en beginnend comédienne had een stap opzij gezet bij CD&V omdat ze naar eigen zeggen vond dat er daar geen plaats was voor haar centrumrechtse sociaal-economische visie en omdat Antwerps lijsttrekker Kris Peeters duidelijk had gemaakt een samenwerking met Groen en sp.a te verkiezen boven een coalitie met N-VA.

Van Keer was vorig najaar door CD&V voorgesteld als een van de jonge politieke talenten die mee voor vernieuwing zouden zorgen binnen de Antwerpse partijafdeling. Vorige maand kwam ze echter terug op dat engagement. Van Keer sloot toen al niet uit dat ze nog zou opduiken bij een andere partij. Dat wordt nu N-VA.

Dat ze daar 'slechts' de derde plaats op de districtslijst voor haar rekening neemt, bewijst volgens Van Keer dat ze niet koos voor "een postje".