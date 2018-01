Opgepast voor gladde wegen: het wordt morgen flink kouder ep

29 januari 2018

06u33

Bron: Belga 70 Vandaag blijft het grijs en valt er mogelijk hier en daar wat motregen. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden in de Ardennen en tussen 10 en 12 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig uit westzuidwest tot zuidwest met rukwinden tot 60 kilometer per uur. Aan zee waait hij vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 70 kilometer per uur, meldt het KMI. Morgenvroeg wordt het oppassen voor aanvriezende mist.

In de avond en het begin van de nacht trekt de regenzone verder van west naar oost over het land. De regen wordt al snel gevolgd door brede opklaringen. Vervolgens kan het nevelig worden met ook kans op aanvriezende mistbanken. Tegen morgenochtend is het overal uitkijken geblazen voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. In het binnenland verwachten we minima rond of net onder het vriespunt met waarden tussen -2 en +1 graden. Aan zee blijven de temperaturen positief. Bij de doortocht van de regenzone ruimt de wind eerst naar het noordwesten. Daarna wordt hij zwak uit westelijke of veranderlijke richtingen.

Morgenochtend is er eerst kans op aanvriezende mistbanken. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en rustig bij een zwakke wind uit west tot zuidwest, krimpend naar zuid. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden in het westen.

Woensdag krijgen we veel wolken en perioden van regen of buien. Mogelijk wordt het op het einde van de dag droger in het noordwesten. De maxima worden tijdens het eerste deel van de dag genoteerd en liggen tussen 6 en 10 graden; in de namiddag daalt het kwik enkele graden. Er waait een matige tot vrij krachtige en lokaal mogelijk een krachtige wind uit zuidwest, ruimend naar west.

Donderdag verwachten we wisselend tot zwaarbewolkt weer met enkele regenbuien. Plaatselijk en vooral dan in de Ardennen hebben de buien soms een winters karakter. De maxima schommelen tussen 2 en 7 graden. Er waait een stevige westenwind.